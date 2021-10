Ha interpretato Polen in Daydreamer: com’è oggi l’attrice, dopo la conclusione della bellissima soap opera.

Daydreamer è andata in onda da noi, in Italia, dal 2020 fino al 28 maggio 2021, quando c’è stata l’ultima puntata. Dall’inizio, fino alla fine, i colpi di scena non sono mancati. La trama gira intorno alla giovanissima e bellissima Sanem, ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos.

La sua storia si intreccerà alla storia di un altro personaggio, Can Divit. La giovane entra a lavorare presso l’azienda Friki Harika e qui conosce il fotografo. Tra uno sguardo ed un altro, nasce il sentimento che ha fatto sognare i telespettatori. Sentimento che, è stato sempre ostacolato, da tantissime persone, come la mamma di Can, o anche l’ex fidanzata. Ricordate chi è stata la sua ex compagna? Impossibile dimenticare Polen, che fin dall’inizio ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote. Oggi, l’attrice che ha interpretato questo personaggio, sui social, si è mostrata proprio così!

Ha vestito i panni di Polen in Daydreamer: com’è oggi l’attrice, resterete senza parole

La storia d’amore tra Can e Sanem ci ha fatto vivere in un sogno. Un amore che fin dall’inizio è sempre stato ostacolato e ha trovato sulla sua strada tante difficoltà. Con l’ultima puntata, però, Daydreamer, ci ha dato il lieto fine. I due giovani si sono uniti in matrimonio e sono diventati genitori di tre bellissimi bambini.

Facendo un passo indietro, abbiamo citato la bellissima Polen, ex fidanzata del protagonista. La ragazza ha cercato di recuperare il suo rapporto d’amore con Can, ma non ci è riuscita. Ma non ha mai smesso di ostacolare il legame tra il Signor Divit e Sanem, con menzogne e sotterfugi. Ma chi è l’attrice che ha interpretato questo personaggio? E com’è oggi, dopo la conclusione della soap?

Ecco uno scatto social, reso noto sul suo canale instagram. Kimya Gokce Aytac è un’attrice turca, di Istanbul, nata nel 1990. Osservando questo scatto, cosa notate? Sembrerebbe che, non ci siano differenze rispetto al suo personaggio e non evidenti cambiamenti. Ovviamente, non possiamo non ammirarne la bellezza. In Daydreamer l’attrice ha vestito i panni di Polen, ex fidanzata di Can Divit, interpretando in maniera impeccabile il suo ruolo.