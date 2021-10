Incredibile! Avete visto la donna con la bocca più grande del mondo? 14 cm di apertura

Incredibile, avete visto la donna con la bocca più grande del mondo? Ha conquistato un record!

Sabato scorso, abbiamo avuto il piacere di seguire una nuova puntata di Tu si que vales. Il programma conquista i telespettatori, ogni volta. Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono i presentatori, mentre i giudici sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Dobbiamo ammetterlo, sono un gruppo fantastico, e insieme a Sabrina Ferilli, nelle vesti di giudice popolare, ci fanno proprio divertire. Al centro dell’attenzione, però, ci sono loro, i protagonisti, i grandi talenti e i grandi intrattenitori, pronti a sorprenderci con le loro performance. E sabato scorso, una particolare ‘presenza’ ha catturato l’attenzione. Samantha Ramsdell, si è presentata ai giudici come cantante, ma soltanto a metà esibizione, ha mostrato il tutto. E’ lei la donna con la bocca più grande del mondo! Avete visto?

E’ la donna con la bocca più grande del mondo: 14 cm di apertura

Nella puntata di sabato 16 ottobre, a Tu si que vales, sono arrivati grandi talenti. Lo spettacolo è un continuo successo e questo si deve ovviamente, oltre alla simpatia dei giudici e presentatori, a coloro che arrivano sul palco del talent.

In questo appuntamento, però, qualcuno ha catturato maggiormente l’attenzione. Samantha Ramsdell si è presentata ai giudici come una cantante, ma subito dopo, ha spiazzato tutti i presenti. Avete visto cos’è successo? La donna ha intonato la canzone Think di Aretha Franklin, ma dopo aver cantato il ritornello, ha mostrato di aver portato con sè delle ciambelle, cornetti e altri dolci. Li ha presi e messi interamente in bocca, uno alla volta, senza alcuna difficoltà. Ed è a quel punto che è stato ben evidente: Samantha è la donna con la bocca più grande del mondo!

Originaria di New York, si è aggiudicata il Guinness dei Primati. Ma esattamente quali sono le misure della sua bocca? 14 centimetri e mezzo di larghezza e 7 centimetri di altezza, l’avreste mai potuto immaginare? I giudici sono rimasti, come si suol dire, a bocca aperta!