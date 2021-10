Amici 21, chi è Simone: età, Instagram e tutte le curiosità sul nuovo allievo della scuola più famosa della tv.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La nuova classe del talent si sta formando ma per i concorrenti, purtroppo, il banco è continuamente a rischio. Se i professori non sono soddisfatti del rendimento degli allievi possono infatti decidere di prendere provvedimenti: sfide, eliminazioni o sostituzioni. Ed è proprio con una sostituzione che è entrato in gioco Simone.

Il giovane cantante è entrato in casetta diversi giorni prima la puntata di domenica, in attesa di scoprire il suo destino. Rudy Zerbi, infatti, ha deciso di prendersi del tempo per scegliere se tenere nella scuola Giacomo o sostituirlo proprio con Simone. Ebbene, le anticipazioni ci svelano che a spuntarla è stato proprio Simone! Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Simone è il nuovo concorrente di Amici 21: avete dato un’occhiata al suo profilo Instagram?

Nella puntata di Amici in onda domenica 24 ottobre vedremo l’eliminazione di Giacomo. Il cantante non ha convinto il suo professore di Rudy Zerbi, che dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di sostituirlo con Simone. Quest’ultimo vive già in casetta con gli altri e da qualche ora è un concorrente ufficiale. Ma cosa sappiamo di lui?

Al momento non moltissimo. Simone ha 18 anni, è un cantautore e suona sia chitarra che pianoforte. Il suo cognome è Russo ed è così che potrete trovarlo su Instagram. Il suo profilo, attualmente, è seguito da circa 6.300 followers, ma il numero è senz’altro destinato a crescere data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5. Ecco uno scatto postato dal cantante sul suo canale:

Per scoprire di più sull’allievo e, soprattutto, per conoscere tutti i dettagli sul suo ingresso, non ci resta che attendere la puntata di domenica pomeriggio. Una puntata che non vedrà solo l’eliminazione di Giacomo: anche un’altra protagonista del talent dovrà lasciare definitivamente la scuola, dopo aver infranto il regolamento del programma.