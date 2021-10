Amici, arriva una comunicazione inaspettata in casetta: la Celentano spiazza tutti, cos’è successo

Arriva una comunicazione inaspettata nella casetta di “Amici”: la professoressa Celentano spiazza tutti, ecco cos’è successo

Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, la professoressa Alessandra Celentano ha spiazzato tutti con una comunicazione inaspettata. In questo articolo vi spieghiamo cos’è successo.

Amici, comunicazione inaspettata di Alessandra Celentano

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi proseguono la loro corsa verso il serale. La fase pomeridiana proseguirà sino all’inizio del prossimo anno. In questa fase, gli allievi si esibiscono di fronte ai professori e lottano per mantenere il banco. Solo alcuni di loro riusciranno ad accedere all’ambitissimo serale.

Oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime del talent show. Nella puntata odierna è arrivata una comunicazione inaspettata in casetta. La ballerina Karola dovrà sostenere una sfida molto importante, oltre che impegnativa. Il professore Raimondo Todaro, dopo la sfida lanciata dalla professoressa Alessandra Celentano nei confronti della ballerina Serena, ha deciso di rispondere con una sfida per la ballerina Karola. Quest’ultima dovrà cimentarsi con lo stile latino-americano. Todaro, infatti, vuole mettere in difficoltà la ballerina, così come la Celentano ha fatto con Serena.

Subito dopo la comunicazione di Raimondo, è arrivata un’altra comunicazione, ma stavolta mandata dalla Celentano. La professoressa ha accettato la sfida per Karola, ma ha lanciato a sua volta un’altra sfida nei confronti di Serena. Sia Karola che Serena, dunque, dovranno cimentarsi con una rumba.

La sfida andrà in scena nella puntata di domani pomeriggio. Secondo le anticipazioni apparse sul web sappiamo che sia l’una che l’altra hanno ben figurato, ma avranno convinto i loro rispettivi professori tanto da confermare il banco. Serena e Karola sono tra le ballerine più brave della scuola più famosa d’Italia e siamo sicuro che la loro rivalità (sana) caratterizzerà l’intera edizione di “Amici”.

Serena e Karola, inoltre, sono anche ‘regine di cuori’. Le due ballerine, infatti, nella casetta si sono avvicinate a due cantanti. Karola ha stretto un’amicizia speciale con Luigi, mentre Serena si è baciata con Albe.