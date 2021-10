Amici, Luca D’Alessio dovrà cantare un brano di suo padre: la sua reazione quando l’ha saputo

Amici, Luca D’Alessio dovrà cantare un brano di suo padre Gigi nella prossima puntata del talent: la sua reazione quando l’ha saputo.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Tra sfide e prove continue, la nuova classe del talent show si sta formando. In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti che accederanno alla tanto attesa fase serale dello show, alcuni allievi sono già entrati nel cuore dei fan. Tra questi c’è senza dubbio lui, LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio.

Si tratta dell’ultimo figlio di Gigi D’Alessio e la sua prima moglie. Artisticamente parlando, però, il rapper si definisce molto diverso dal suo papà. Ma indovinate un po’? Al cantante è stato affidato proprio un brano di Gigi da cantare nella prossima puntata di Amici. Come ha reagito il mitico Gigi D’Alessio? Ve lo sveliamo subito.

Amici, per Luca D’Alessio un brano del papà: come ha reagito Gigi D’Alessio

Un compito davvero speciale per LDA, uno dei concorrenti di Amici 21. Il cantautore 18 enne, della squadra di Rudy Zerbi, dovrà cantare un brano che conosce molto bene… O meglio, a lui il compito di scegliere tra tre brani del suo papà, Gigi D’Alessio. Ma con un obiettivo ben preciso: quello di renderlo unico e personalizzarlo. “Io voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0”, spiega Rudy, ironizzando sul fatto che Anna Pettinelli definisce Luca un “Gigi D’Alessio 2.0”. Il brano scelto è uno dei più grandi successi dell’artista napoletano, “Non dirgli mai”.

Una sfida che Luca ha accettato volentieri, mostrandosi super carico per il nuovo impegno. Come la prenderà Anna Pettinelli? E, soprattutto, cosa ne pensa Gigi D’Alessio? Ebbene, sembra proprio che anche il famoso cantante napoletano sia felice della prova che deve affrontare il figlio: sul post apparso sulla pagina di Amici è visibile il like dell’artista.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come LDA personalizzerà il brano e, soprattutto, se riuscirà a fa cambiare idea alla prof Anna Pettinelli. E voi, cosa ne pensate dell’allievo? Vi sta piacendo il suo percorso?