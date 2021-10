Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di Domenica In del 24 Ottobre: appuntamento incredibile, c’è anche un ex di Amici.

Non solo Verissimo ed Amici, ma gli appuntamenti della Domenica pomeriggio con i programmi più seguiti del piccolo schermo continuano anche con la classica puntata di Domenica in. A partire dalle ore 14:00, in diretta televisiva, la splendida Mara Venier condurrà un nuovo appuntamento col suo programma. E, vi assicuriamo, sarà la portavoce di qualcosa davvero di incredibile!

Così come tutte le altre puntate, quella che Mara Venier regalerà al suo pubblico il 24 Ottobre sarà una puntata di Domenica In davvero indimenticabile! Non soltanto si parlerà di Ballando con le stelle, dal momento che tra qualche ora andrà in onda la seconda puntata, ma anche di cinema e di musica. Insomma, una puntata piuttosto ricca. Bando alle ciance, però: scopriamo insieme ogni cosa!

Domenica In, puntata del 24 Ottobre: scopriamo le anticipazioni

Quella che andrà in onda tra qualche ora, vi anticipiamo, sarà una puntata di Domenica In piuttosto indimenticabile! Al timone di un ulteriore appuntamento, la splendida Mara Venier regalerà al suo affezionatissimo pubblico delle ore spensierate, ricche di musica, di divertimento e molto altro ancora!

Siete pronti a scoprire tutte le anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente:

Dopo Ballando con le stelle: a distanza di qualche ora dalla messa in onda della sua seconda puntata, a Domenica In si parlerà del programma di Milly Carlucci. In studio con alcuni dei suoi protagonisti, Mara Venier farà il punto della situazione;

Frank Matano e Diego Abatantuono: in attesa del film ‘Una notte dal dottore’, i due simpaticissimi attori regaleranno qualche piccola chicca della pellicola;

in attesa del film ‘Una notte dal dottore’, i due simpaticissimi attori regaleranno qualche piccola chicca della pellicola; Elena Sofia Ricci: nello studio di Domenica In non sarà affatto da sola. Da quanto si apprende da TV Blog, sarà in compagnia di suo marito Stefano Mainetti;

nello studio di Domenica In non sarà affatto da sola. Da quanto si apprende da TV Blog, sarà in compagnia di suo marito Stefano Mainetti; Myrta Merlino e Marco Tardelli: se si parla di coppie amatissime del piccolo schermo, non si può fare a meno di citare loro! Insieme da diversi anni, la conduttrice e lo sportivo si racconteranno senza troppi peli sulla lingua;

se si parla di coppie amatissime del piccolo schermo, non si può fare a meno di citare loro! Insieme da diversi anni, la conduttrice e lo sportivo si racconteranno senza troppi peli sulla lingua; Deddy: direttamente da Amici e dall’incredibile successo riscosso, il giovanissimo cantante sarà nello studio televisivo di Rai Uno.

Seguirete questa nuova puntata di Domenica In? Noi decisamente si!