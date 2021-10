L’avete riconosciuto? A Uomini e Donne è arrivato proprio lui: colpo di scena

A Uomini e Donne è arrivato proprio lui: l’avete riconosciuto? Colpo di scena nella seguitissima trasmissione di Canale 5.

State seguendo la nuova edizione di Uomini e Donne? È iniziata da poco più di un mese, ma nello studio di Canale 5 è già successo di tutto. Sia per quanto riguarda il trono Over che quello Classico, entrambi riuniti in un’unica super puntata. A rendere interessante le puntate ci pensano anche le continue new entry. Una in particolare non è passata inosservata!

Tra i corteggiatori di una delle troniste è spuntato un volto che non è affatto sconosciuto al pubblico di Canale 5. Lo avete notato anche voi? Scopriamo di chi si tratta e dove lo abbiamo già visto.

A Uomini e Donne arriva proprio lui: l’avete riconosciuto tra i corteggiatori?

Nasceranno nuovi amori a Uomini e Donne? A grande sorpresa una delle scelte è già arrivata! Il tronista Matteo ha deciso di lasciare il programma in grande anticipo, con la corteggiatrice che ha rubato il suo cuore. Ma a proposito di corteggiatori, ce n’è uno che non è passato inosservato. Si tratta di un ragazzo sceso per corteggiare Andrea Nicole. Dopo l’abbandono di Gabrio e il bacio con Ciprian, arriva un nuovo ragazzo per la tronista. Un ragazzo che conosciamo bene!

I telespettatori di Uomini e Donne si ricorderanno senz’altro di lui. Parliamo di Simone Cipolloni, che nel 2016 ha corteggiato la tronista Clarissa Marchese. Niente lieto fine per lui: l’ex Miss Italia scelse Federico Gregucci ed oggi i due sono genitori di Arya. Ma non è tutto: abbiamo visto Simone anche nel ruolo di tentatore in una recente edizione di Temptation Island. Sarà questa la volta buona per lui per trovare il vero amore?

Stavolta il suo obiettivo è conquistate il cuore della bella Andrea Nicole. Ci riuscirà? Non ci resta che seguire il suo percorso a Uomini e Donne per scoprir tutte le novità. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45 su Canale 5!