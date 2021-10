Ballando con le stelle, quanto guadagnano i concorrenti e chi sono i più pagati: pazzesco!

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle: è il settimanale Diva e Donna a ipotizzarlo insieme ai nomi di quelli più pagati.

L’attesissimo ritorno di Ballando con le stelle è avvenuto sabato scorso 16 ottobre. Mai come in questa sedicesima edizione, Milly e tutta la sua squadra sono stati felici di ritrovare il pubblico in studio dopo la fase più drammatica della pandemia.

Da ciò che si è visto nel corso della prima puntata, si è trattato di un ritorno in grande stile con un cast eccezionale e anche i nuovi maestri di ballo hanno conquistato immediatamente il pubblico.

Leggi anche————–>>>“Scusate”, momento d’imbarazzo a Ballando con le stelle: cos’è successo

Riguardo la scelta dei personaggi in gara, non si può dire che Milly non abbia fatto un ottimo lavoro: è riuscita riunire grandi nomi della musica, dello sport, del cinema come Al Bano, Arisa, Morgan, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone e tanti altri.

Viene spontaneo pensare che la Rai non abbia badato a spese stavolta: quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle? Ecco cosa rivela a tal proposito il settimanale Diva e Donna.

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle: svelati i cashet più alti

Com’è noto, nei programmi non tutti i membri del cast percepiscono lo stesso cashet, che viene stabilito in base ad una serie di fattori.

Leggi anche—————>>>A Ballando con le stelle succede di tutto! Il giudizio non piace, bufera inaudita

Come raccontato dalla stessa Milly nel corso dello speciale di Domenica In dedicato al suo show, artisti come Al Bano e Morgan non sono stati facili da convincere a partecipare. Se ne deduce che siano proprio loro a ricevere un compenso più alto nonostante il budget ridotto del 15% stando a quanto rivela Diva e Donna.

Leggi anche————–>>>Ballando con le stelle, è pronta a dire ‘addio’? “Non ci sono le condizioni per continuare”: è ‘caos’

“Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti […] E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto”, si legge.

E voi seguirete la puntata di stasera?