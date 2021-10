Benvenuta Olimpia! Grande notizia per i fan, è nata la figlia del famoso cantante

Con un post su Instagram, il cantante ha annunciato ai fan che sua figlia è nata: l’artista e la sua compagna sono al settimo cielo.

“Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato e hai iniziato a sorridere”, inizia così il post del famoso cantante dedicato alla nascita di sua figlia avvenuta in questi giorni.

La bambina si chiama Olimpia e con il suo arrivo ha dato il via alla nuova generazione della musica trap. Sì, perché suo padre è Side Baby, noto anche come Dark Side (ex Dark Polo Gang) divenuto famoso con questo genere musicale.

Non tutti sanno che il vero nome dell’artista è Arturo Bruni, figlio dello sceneggiatore e regista Francesco Bruni. A soli 27 anni Side Baby è il primo trapper a diventare papà: lui e la sua compagna S.Amira Reina hanno comunicato via social tutta la loro felicità.

Nata la figlia del celebre cantante: il tenero annuncio social fa il pieno di like

Al settimo cielo anche la mamma della piccola che su Instagram ha scritto: “Ti ho sognata per tutto questo tempo e ora ti ho con me sul mio seno a sentirci battere i nostri cuori. Benvenuta al mondo figlia mia. Olimpia, 4 kg e 10. Non ho le parole ora”.

Non si sa molto della bellissima S.Amira Reina, ma durante i mesi della gravidanza la ragazza di origini marocchine ha aggiornato costantemente i follower sui momenti più speciali vissuti con Side Baby come ad esempio il baby shower in cui la coppia ha annunciato di aspettare una femminuccia.

Dal suo profilo Instagram si può ipotizzare che si occupi di bellezza, per il resto non si conosce molto di lei. Quel che è certo è che se prima col pancione era splendida, ora che la bimba è venuta al mondo la felicità la renderà ancora più bella.

Tantissimi auguri ai giovanissimi neogenitori!