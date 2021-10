Paura per Celine Dion: la celebre artista canadese è costretta a rinviare tutti i suoi show a causa di problemi di salute. Ecco il messaggio sui social.

Un pilastro a Las Vegas dal 2003: da quando andò in scena il suo spettacolo ‘A new day’ al Caesar’s Palace, è considerata la cantante di maggior successo di tutti i tempi.

La magnifica voce, donna straordinaria, Celine Dion, purtroppo è costretta ad annullare i concerti in programma dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio del prossimo anno. La decisione ha spezzato il suo cuore, ma purtroppo non può fare altrimenti. La scelta obbligata la rende davvero triste.

Problemi di salute per Celine Dion: “Mi si spezza il cuore”, la celebre artista costretta a rinviare i suoi show

Un problema di salute la costringe ad annullare tutti i prossimi concerti che aveva in programma. Con una lunga nota sui social, Celine Dion ha spiegato ai suoi fan cosa succede.

“Ho il cuore spezzato. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile” ha spiegato la diva. Celine nelle ultime settimane ha ravvisato dei problemi di salute dovuti a ‘spasmi muscolari gravi e persistenti’, si legge nel comunicato ufficiale del Resorts World Theater.

Celine Dion ha così dovuto posticipare l’inizio dei suoi concerti a Las Vegas: sono state annullate le date dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio del prossimo anno. Prima di marzo 2022, dunque, l’artista non regalerà ai fan il suo spettacolo.

Auguriamo all’artista canadese una pronta guarigione: tutti sperano di rivederla presto sul palco!