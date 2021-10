Con il brano ‘Semplicemente’, gli Zero Assoluto hanno scalato le vette di ogni classifica musicale: cosa fanno oggi dopo 16 anni?

Non hanno assolutamente bisogno di presentazioni, gli ‘Zero Assoluto’. Esorditi sulla scena musicale nel lontano 1999, il duo musicale ha saputo macinare consensi e successo in un vero e proprio batter baleno.

È proprio nell’anno dell’esordio che, infatti, pubblicarono il loro primo singolo. E già all’epoca il clamore riscontrato fu davvero clamoroso. Altrettanto incredibile, però, fu quello conseguito con la pubblicazione del singolo ‘Semplicemente’. Uscito nel 2005, gli Zero Assoluto hanno scalato le vette di ogni classifica in men che non si dica. Ed hanno continuato a farlo anche dopo con diversi altri singoli. A partire da ‘Svegliarsi la mattina’ fino a ‘Parte di me’, il duo ha segnato la scena musicale degli anni 2000. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi 22 anni dal loro esordio sulla scena musicale, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? Il loro successo, come dicevamo precedentemente, è stato davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, oggi, sono davvero tantissime le persone che vogliono qualche informazioni in più sul loro conto. Ci pensiamo immediatamente!

Ricordate gli Zero Assoluto? Eccoli oggi a distanza di 16 anni dal brano ‘Semplicemente’

Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, cantanti del duo musicale Zero Assoluto, si sono conosciuti sui banchi di scuola. Ed iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica quando erano davvero due ragazzini. Il debutto, come dicevamo precedentemente, è avvenuto nel 1999, ma è nel 2005 che cavalcato la cresta dell’onda. Da questo momento, sono trascrosi esattamente 16 anni e potremmo dire che ne è passata di acqua sotto i ponti, ma come sono cambiati loro? Da diversi anni, non sono più una presenza fissa sulla scena musicale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul loro conto?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che gli Zero Assoluto continuino ad essere piuttosto attivi sulla scena musicale. Proprio nel 2020, infatti, il duo musicale ha pubblicato un nuovo singolo ‘Cialde’. E nel 2021, infine, ‘Astronave’. Attualmente, sembrerebbe che non ci sia nessun nuovo lavoro discografico all’orizzonte. Anche se noi, così come voi, ce lo auguriamo.

