La dama di Uomini e Donne ha trovato finalmente l’amore: l’annuncio è appena arrivata, formano una coppia davvero bellissima!

Ha ritrovato finalmente l’amore, la simpaticissima dama di Uomini e Donne! E ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Che coppia!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando dell’amatissima dama giunta a Uomini e Donne nel corso della stagione 2019/2020. E che, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Lunghi capelli biondi, occhi chiari e una bellezza davvero smisurata, la splendida dama romana non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno agli occhi del parterre maschile. Purtroppo, la sua partecipazione al programma non è stata molto soddisfacente. Conclusa la parentesi con un volto fisso del programma, la dama ha abbandonato il programma. E non vi ha fatto più ritorno! Adesso, però, sembrerebbe che abbia trovato l’amore. E, a distanza di pochissimo tempo, non ha potuto fare a meno di condividere questo suo momento anche col suo amatissimo pubblico social. Di chi parliamo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

La dama di Uomini e Donne ha trovato l’amore: “Il destino me l’ha fatto incontrare”

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’ex dama di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori di aver ritrovato l’amore. “Il destino me l’ha fatto incontrare poco più di un mese fa”, ha iniziato a dire l’ex volto del programma.

Stiamo parlando proprio di lei: Veronica Ursida! È proprio lei che, qualche ora fa, ha annunciato di aver iniziato una splendida storia d’amore. E che è davvero felice di tutto questo. “Sto vivendo quel che di più bello possiamo darci entrambi, l’uno all’altra!”, ha scritto ancora l’ex dama di Uomini e Donne. Chi è il fortunato? Ebene: lui si chiama Vito. E, da come abbiamo potuto apprende dalla sua bio social – il suo profilo Instagram è privato – è uno chef romano. Da quanto si legge, sembrerebbe che i due stiano insieme da poco più di un mese. Eppure, dai loro occhi si capisce chiaramente che sono legati da un sentimento unico.

Auguriamo ad entrambi tutta la felicità di questo mondo!