Dice addio a Uomini e Donne: “Ho lasciato per…”, lo sfogo sui social non passa inosservato; ecco chi ha abbandonato il programma.

State seguendo la nuova edizione di Uomini e Donne? I nuovi percorsi sul trono sono iniziati da poco più di un mese, ma ci sono stati già tantissimi colpi di scena. A partire dall’eliminazione dal programma del tronista Joele Milan, a causa di un’infrazione del regolamento. A quanto pare, però, non è stato l’unico a salutare la trasmissione di Canale 5.

Un altro protagonista assoluto di questa prima parte del programma pare abbia lasciato lo studio definitivamente. In questo caso, però, per sua scelta. Qual è stato il motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione? Scopriamo tutti i dettagli.

Il corteggiatore lascia lo studio di Uomini e Donne: “Ho fatto la scelta più semplice?”

Con Joele eliminato e Matteo che ha già fatto la sua scelta, in studio a Uomini e Donne sono rimaste soltanto le due troniste Roberta e Andrea Nicole. Entrambe sono alle prese con le frequentazioni con vari corteggiatori: riusciranno a trovare l’amore nello studio di Canale 5? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, uno dei corteggiatori più amati di questa edizione ha deciso di lasciare il programma.

Il ragazzo aveva espresso la sua intenzione di abbandonare già in studio, ma attraverso i social è arrivata la conferma. Parliamo di Gabrio Landi, corteggiatore di Andrea Nicola: tra i due sembrava essere nato un bel feeling, sin dalla prima esterna. A quanto pare, però, Gabrio non ha gradito il bacio tra la tronista e Ciprian, in seguito al quale si è chiuso e non è riuscito ad andare avanti. Nelle sue stories ha scritto:

Il corteggiatore lascia intendere che le percezioni in studio sono diverse da quelle da casa e sottolinea come avrebbe potuto continuare questa esperienza e raggiungere maggiore visibilità. La sua scelta, però, è quella di abbandonare il programma, a cui non prende parte da ben tre settimane.

Sarà davvero finita l’avventura di Gabrio a Uomini e Donne o Andrea Nicola farà qualcosa per convincerlo a tornare? Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione!