Emma Marrone non ci sta e risponde alle accuse: replica da applausi

Emma Marrone non ci sta e risponde alle accuse ricevute nei giorni scorsi: arriva la replica da applausi sul suo canale Instagram ufficiale.

Una replica senza mezze parole, quella di Emma Marrone. La cantante, vincitrice dell’edizione del 2010 di Amici, ha risposto all’ondata di critiche che nelle ultime ore l’ha invasa. Attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, Emma ha condiviso una storia in cui è apparso un messaggio molto chiaro.

Parole dure per chi l’ha accusata, ma anche un prezioso consiglio, per non peccare di incoerenza e non perdere tempo e “sprecare giga” insultando lei sui social. Scopriamo cosa è successo e qual è stata la replica della Marrone.

LEGGI ANCHE —->Stefano De Martino e il debole per le donne: sapete chi c’era prima di Emma Marrone?

X Factor, Emma Marrone risponde alle accuse: “Invece di insultare me…”, la replica sui social

“Se davvero vi piace un artista o un concorrente c’è solo un modo per dimostrarglielo, andando sulle piattaforme di streaming ad ascoltare a manetta i suoi pezzi”. Inizia così il lungo sfogo di Emma Marrone, che sui social replica alle accuse ricevute dopo l’ultima puntata di X Factor. A scatenare la rabbia di alcuni telespettatori è stata una scelta di Emma, per il secondo anno consecutivo nel ruolo di giudice nel talent in onda su Sky.

Ad attaccare Emma sono stati i sostenitori di uno dei concorrenti, Edo, al quale Emma ha detto “no”. A lui, infatti, la giudice ha preferito altri tre concorrenti, scatenando la reazione dei fan di Edo, che hanno iniziato ad attaccare ed insultare la cantante.. Ai quali, la Marrone fa un invito preciso: quello di sostenere la musica del loro beniamino anziché concentrarsi ad attaccare lei.

LEGGI ANCHE —->“A dicembre su Sky”, è in arrivo una nuova serie televisiva: nel cast anche Emma Marrone!

“Non passerete per quelli che ogni scusa è buona per riempire di m**** Emma Marrone. Tutto chiaro?”, conclude la cantante. E voi, state seguendo la nuova edizione del famoso talent show? Quali sono i vostri concorrenti preferiti?