GF Vip, Manuel Bortuzzo si sbottona su una concorrente: “Un interesse c’è”, è proprio lei

Manuel Bortuzzo si sbottona su un concorrente del GF VIP: “Un interesse c’è”, sapete di chi si tratta? È proprio lei

Nella casa più spiata d’Italia, Manuel ha avuto un breve flirt con Lulù Selassié, una delle tre principesse. Adesso, però, Bortuzzo si sbotta su un’altra delle sue coinquiline: “Un interesse c’è“. Avete capito di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE: Manuel Bortuzzo, sapete perchè si è lasciato con l’ex fidanzata? Solo adesso l’ha confessato

GF VIP, Manuel Bortuzzo si sbottona: “Un interesse c’è”

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stato un esempio di valore e di grande coraggio. Manuel, nonostante tutte le difficoltà, si è messo in gioco e attualmente è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Manuel potrebbe essere addirittura il vincitore del reality show. Il nuotatore ha tutte le carte in regola per trionfare.

LEGGI ANCHE: GF VIP 6, chi è Manuel Bortuzzo: età, fidanzata e qual è il mestiere dei suoi genitori

Dopo pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, Manuel ha iniziato una conoscenza con Lulù Selassié. La loro frequentazione è durata poco. Dopo qualche giorno, infatti, Bortuzzo ha capito di volere i suoi spazi ed ha chiuso la relazione con la Selassié.

Il nuotatore, però, si è espresso anche nei confronti di un’altra coinquilina. “Un interesse c’è“, ha confessato ai suoi coinquilini. Non immaginereste mai a chi si riferisce.

LEGGI ANCHE: GF VIP 6, perchè Lulù ha sempre una borsetta con sé? Svelato il motivo

Chiamato nella social room con Aldo Montano, Manuel ha risposto ad alcune domande dei telespettatori, i quali gli hanno chiesto di un presunto interesse per Soleil Sorge, finita già al centro delle attenzioni di alcuni uomini della casa più spiata d’Italia. Manuel non è riuscito a nascondere l’interesse: “Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso”.

Manuel ha poi aggiunto che si augura di non incontrarla più in strane circostante: “Soleil è piena di risorse e tutta da scoprire. Spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei”.