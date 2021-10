Il famoso programma televisivo della Rai potrebbe chiudere, la notizia sconvolge i telespettatori: ecco l’indiscrezione

Terremoto in Rai: il famoso programma televisivo potrebbe chiudere. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I telespettatori sono sconvolti. Il pubblico è molto affezionato al programma e non vorrebbe per nessun motivo privarsene.

Un famoso programma televisivo in onda sui canali Rai potrebbe chiudere. La notizia è stata rilanciata dal settimanale Oggi. I telespettatori sono letteralmente sconvolti. Nonostante infatti non sia andato bene nel corso delle ultime stagioni, il programma è molto amato dal pubblico.

Per chi non l’avesse capito, stiamo parlando di “Detto Fatto“, programma condotto prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale “Oggi”. Secondo il settimanale, lo show, che va in onda dal 2013 sui canali Rai, potrebbe andare in onda per l’ultima volta nel 2021. L’ultima edizione, inoltre, potrebbe vedere anche un cambio al timone del programma. Bianca Guaccero, infatti, potrebbe essere sostituita dallo storico regista e autore televisivo Michele Guardì.

Per il momento, però, sono solo voci di corridoio. Sappiamo bene che spesso i rumor possono avere un gran peso sulle decisioni finali. Se essi dovessero scatenare la reazione del pubblico, i vertici della Rai potrebbero cambiare idea. Al momento, infatti, la notizia non sarebbe stata ben accolta dal pubblico. Come dicevamo infatti, nonostante lo share sia stato abbastanza basso, il pubblico è affezionato al programma condotto da Bianca Guaccero.

È vero anche che la scorsa edizione di “Detto Fatto” non è stata affatto semplice. Il programma è stato spesso travolto dalle critiche. La conduttrice in particolare è stata criticata per la messa in onda del tutorial della spesa. La Guaccero, però, ha saputo rimediare, portando un tocco di vitalità diverso al programma.

Solo nei prossimi mesi scopriremo se i vertici Rai decideranno di rinnovare il programma oppure chiuderlo per sempre dopo la stagione 2021/2022. Nei prossimi mesi sarà deciso anche il destino della Guaccero. Ci sarà lei al timone del programma o sarà sostituita da Michele Guardì?