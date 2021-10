Impossibile riconoscere l’attore di Beautiful: è stato uno dei Forrester più amati di sempre; scopriamo quale personaggio ha interpretato per diversi anni.

Non è raro che, nelle serie tv, il ruolo di un personaggio sia interpretato da attori diversi, nel corso degli anni. E succede spesso anche in Beautiful, dove più protagonisti hanno detto addio al volto originale, trovando un sostituto: basti pensare a Ridge Forrester, storicamente interpretato da Ronn Moss ma oggi interpretato da Thorsten Kaye. E per quanto riguarda l’attore che vi mostriamo in foto?

Ebbene l’attore statunitense, di origine norvegese, ha fatto parte del cast della soap opera dal 1999 al 2006, vestendo i panni di un importante elemento della famiglia Forrester. Successivamente, il ruolo è passato ad altri attori, ma lui è rimasto nel cuore dei fan. Avete riconosciuto il suo personaggio?

È stato uno dei Forrester più amati della soap opera Beautiful: avete riconosciuto l’attore?

Sono passati più di 20 anni dalla sua prima apparizione nella soap di Beautiful. In realtà, il suo personaggio esisteva già nella soap, ma era interpretato prima da attori bambini e poi da un altro attore. Dal 1999, però, è stato proprio lui a dare il volto ad uno dei Forrester più amati di sempre. Avete riconosciuto l’attore e il personaggio che ha interpretato?

Si tratta di Justin Torkildsen, oggi 40 enne, che nella serie tv americana ha vestito i panni di Rick Forrester. Proprio così, è stato lui ad interpretare il figlio di Eric Forrester e Brooke Logan per ben 7 anni. Anni in cui il personaggio ha vissuto la sua storia d’amore più intensa, quella con Amber Moore, originariamente la sua baby sitter. Ecco uno scatto del loro matrimonio:

Justin Torkildsen lascia la soap nel 2006, e dal 2007 il ruolo di Rick è stato interpretato da Kyle Lowder, fino al 2011. Da quest’anno al 2018 è stato Jacob Young a vestire i panni del figlio di Brooke: quest’ultimo era giò stato Rick Forrester dal 1997 al ’99. E voi, avevate riconosciuto l’attore?