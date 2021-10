Kate Middleton e la rinuncia a tavola: non ne mangia, nella sua dieta non c’è questo alimento

La dieta della duchessa di Cambridge prevede la rinuncia ad un gruppo di alimenti in particolare: cosa non può mangiare Kate Middleton.

Oltre al suo ruolo istituzionale che la pone al centro di continui sguardi e giudizi da parte del mondo intero, Kate Middleton è certamente osservata da tutti anche per il suo stile.

Il look, le movenze, gli atteggiamenti della duchessa sono costantemente ‘sotto esame’. Ovviamente anche la sua forma fisica è sempre stata oggetto di critiche e opinioni più o meno severe.

Il suo fascino è un dato di fatto che ha contribuito non poco ad aumentarne la fama, ma ciò che più salta agli occhi è la sua notevole magrezza. Alta e filiforme, Kate risulta molto elegante qualunque sia l’abito indossato, ma negli anni ci sono state occasioni in cui il suo fisico così asciutto ha destato anche molti dissensi.

Ma come mai la moglie di William è così magra? Che come tutti i membri della Famiglia Reale sia tenuta ad osservare un regime alimentare particolare è risaputo, ma in cosa consiste precisamente la sua dieta? Scopriamolo insieme.

Kate Middleton, quale alimento è bandito dalla sua dieta e perché

Dopo aver partorito tre figli è abbastanza raro che una donna conservi un fisico tanto esile come quello della nuora di Carlo eppure sotto questo punto di vista Kate non ha smesso di stupire. Durante l’Earthshot Prize indossava un abito di 10 anni fa che ha mostrato quanto Kate sia ancora più magra rispetto a prima di diventare mamma.

Quando era fidanzata con William aveva seguito la dieta Dukan, un tipo di alimentazione che prevede l’eliminazione totale di carboidrati a favore delle proteine e perciò molto criticato.

Tornando all’attualità, invece, la dieta della duchessa comprende moltissime verdure e beve due frullati al giorno fatti con alga spirulina, matcha, spinaci, mirtilli, coriandolo e lattuga romana. A pranzo sono previsti pesce e verdure mentre la carne si può mangiare ed le è consentito anche bere un calice di Chardonnay.

Il protocollo prevede la rinuncia a pasta, patate e riso, cibi che alimenti considerati troppo pesanti e sfavorevoli a mantenere l’energia necessaria ad adempiere agli impegni che il suo ruolo impone.

Voi immaginavate questo particolare sulla splendida nuora di Elisabetta II?