Lili è stata una paziente della dottoressa Emma Craythorne a La Clinica della Pelle ed ha raccontato il suo forte disagio: drastica decisione, cos’è successo.

Dopo il caso di Gavin, anche la simpaticissima Lili è stata una paziente della dottoressa Emma Craythorne nel corso della prima stagione de La Clinica della Pelle.

Donna di spettacolo e con un spiccato senso dell’humor, Lili ha raccontato di non sentirsi affatto a proprio agio a causa di una verruca presente sul suo viso. Certo, questo non rappresenta affatto un problema di pelle gravissimo, sia chiaro. Tanto è vero che la soluzione trovata dalla dermatologa è stata semplicissima e, soprattutto, non invasiva. Tuttavia, Lili ha ugualmente raccontato di non sentirsi a proprio agio.Nel corso di queste due edizioni de La Clinica della Pelle abbiamo conosciuto tantissimi pazienti. Tra questi, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Lili. Giunta nello studio della dottoressa Craythorne, la donna ha mostrato la verruca presente sul suo viso. Ed ha rivelato di essere seriamente intenzionata a rimuoverla. Cosa sarà successo? E, soprattutto, la dottoressa Emma ci sarà riuscita?

Lili a La Clinica delle Pelle: dopo l’intervento la sua pelle appare come nuova

Appena seduta sul lettino del suo studio, Emma Craythorne ha avuto modo di poter vedere la verruca di cui si lamentava la simpaticissima Lili. Ed ha immediatamente esposto la sua ‘diagnosi’. “Questa è una Cheratosi seborroica”, ha detto la dermatologa. Spiegando, quindi, che si tratta di una crescita eccessiva della pelle in quella parte.

Da come si può chiaramente comprendere, anche l’intervento per rimuoverlo è stato davvero semplicissimo. Veloce e, soprattutto, non invasivo, la dermatologa Craythorne ha dato la possibilità alla sua Lili di avere una pelle davvero nuova.

Questo di Lili, quindi, è soltanto uno dei casi che è stato raccontato a La Clinica della Pelle. Come dimenticare, ad esempio, la storia di Mariah, che seppure giovanissima viveva un incubo a causa della sua acne. Oppure, quella di Rachel. Insomma, ogni giorno la dottoressa Crythorne ne vede di cotte e di crude nel suo studio.

Davvero incredibile, vero?