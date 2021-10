Meghan Markle, la decisione di suo padre lascia tutti senza parole

Ospite del programma “Good Morning Britain”, il padre di Meghan Markle annuncia la sua clamorosa decisione riguardo ai duchi di Sussex.

Ha spiazzato tutti Thomas Markle, padre di Meghan, quando ha comunicato la sua decisione nei confronti della figlia e del genero. Lo ha fatto nel corso di una puntata del programma “Good Morning Britain” riuscendo a stupire anche i conduttori.

Ricordiamo che l’uomo non vede Meghan e Harry dal giorno del loro matrimonio e che non ha mai conosciuto i suoi nipoti, Archie e Lilibet Diana. Per questo motivo, il 76enne aveva dichiarato a Fox News di voler intraprendere un’azione legale contro la figlia e il genero.

Con Harry si sono parlati solo al telefono e con Meghan i rapporti sono pressoché inesistenti visto che i due non dialogano più dal giorno delle nozze col secondogenito di Carlo. Ora però, Thomas ha spiazzato tutti annunciando la sua decisione in merito.

Meghan Markle, l’annuncio di suo padre lascia a bocca aperta: cosa ha deciso di fare

Alla domanda di Susanna Reid e Richard Madeley circa l’intenzione di dare avvio ad un’azione legale nei confronti della coppia, Thomas Markle ha risposto: “Sì, mi è stato detto da diversi avvocati che alcuni nonni hanno fatto causa per vedere i loro nipoti e hanno vinto. Non lo farò. Non voglio coinvolgere i miei nipoti come pedine in un gioco, non fanno parte di un gioco. Sono i miei nipoti”.

Una decisione che nessuno si aspettava ma sicuramente apprezzabile da parte del suocero di Harry. Chissà che questo gesto non contribuisca ad un riavvicinamento della duchessa al papà.

Voi cosa ne pensate della scelta di Thomas? Ha fatto la cosa migliore o credete che debba far valere i suoi diritti di nonno?