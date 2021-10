L’indiscrezione che riguarda Meghan Markle ha sorpresa davvero tutti: si tratta di una novità davvero clamorosa, bomba pazzesca!

Una notizia davvero pazzesca. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia in arrivo una novità davvero incredibile che riguarda la splendida Meghan Markle. Avete letto proprio bene, si! È proprio lei la protagonista indiscussa di questo nostro articolo. Che, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero a bocca aperta.

Nonostante in questi ultimi giorni, Meghan Markle ed Harry abbiano nuovamente conquistato l’attenzione di tutti per la clamorosa decisione presa per un giorno piuttosto importante, non si può fare a meno di parlare di un’indiscrezione, che, stando a quanto si apprende dal giornale Telegraph, sembrerebbe davvero clamorosa. E che, se si dovesse dimostrare la realtà dei fatti, è davvero incredibile! Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Meghan Markle, l’indiscrezione sorprende tutti: novità clamorosa!

Reggetevi forte! A quanto pare, sarebbe in arrivo una clamorosa novità che riguarda proprio la splendida Meghan Markle. E che, soprattutto, sottolinei quanto la giovane donne, nonché moglie di Harry, sia davvero inarrestabile. Sia chiaro: al momento, non è stata ancora data l’ufficialità né tantomeno la smentita. Se, però, l’indiscrezione lanciata da Telegraph dovesse dimostrarsi reale, si tratterebbe di qualcosa davvero di sensazionale! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di che cosa stiamo parlando esattamente? Pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Da quanto si legge da Telegraph, sembrerebbe che Meghan Markle abbia avuto dei contatti con Bill Guthy. Il nome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione! Lui non è altro co-fondatore di una società che si occupa di skin-care e prodotti per il make up. Ebbene. A quanto pare, quindi, tra i due ci sarebbe stato un incontro. E questo ha fatto ipotizzare che la moglie di Harry possa essere pronta a creare una proprio linea di cosmetici. Sarà davvero così? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: si tratterebbe di una novità clamorosa!

Cosa ne pensate? E, soprattutto, se l’indiscrezione si dovesse dimostrare realtà, ne sareste entusiasti?