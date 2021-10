Le loro nozze sono state celebrate a Matrimonio a prima vista Italia 5, ma sapete cos’è successo subito dopo? Non l’avreste mai immaginato.

Vi sta piacendo questa settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia? Noi dobbiamo ammetterlo: assolutamente si! Ricco di colpi di scena e di momenti davvero imperdibili, il programma di Real Time continua ad appassionare milioni e milioni di telespettatori. Cosa sappiamo, però, delle coppie? O, per meglio dire, cosa ne sarà di loro? Al momento, è ancora tutto da scoprire! Il viaggio è appena iniziato. E, nonostante le prime incomprensioni, le coppie hanno ancora un bel po’ di cammino da fare prima di prendere la decisione finale. In attesa di ciò, però, non possiamo fare a meno di ricordarci delle coppie che hanno preso parte alle scorse edizioni del programma. Tra queste, la nostra attenzione si è immediatamente focalizzata su una coppia di cui sono state celebrate le nozze a Matrimonio a prima vista Italia 5.

Quello che è successo dopo le nozze a Matrimonio è inimmaginabile: colpo di scena

Protagonisti di questo nostro articolo sono loro: Giorgia Pantini e Luca Cantiano! Sapete, però, cos’è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia 5? Un vero e proprio colpo di scena, ve lo assicuriamo! Come ricorderete, il percorso della giovanissima coppia è stato davvero incredibili. I due, dopo la fine dell’esperimento, infatti, avevano deciso di uscire mano nella mano dal programma. Qualche cosa, però, deve essere andato storto a telecamere spente. Perché, ritornati a parlare di loro con gli esperti, i due giovani ragazzi avevano dichiarato di aver intrapreso due strade diverse. Fin qui tutto bene, potremmo dire: ci sta! Ma il colpo di scena è avvenuto qualche tempo dopo!

Ad oggi, la bellissima Giorgia non soltanto è riuscita a farsi una vita, ma ha intrapreso una relazione con Fabio, concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 6. Insomma, un colpo di scena davvero clamoroso, c’è poco da dire.

Voi l’avreste mai immaginato?