Nozze in gran segreto! In Portogallo il famoso imprenditore ha giurato amore eterno alla sua Joana, magnifiche immagini di Chi.

Ora la notizia è ufficiale. La coppia, estremamente riservata, ha celebrato il matrimonio in gran segreto, in Portogallo. A confermare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi.

Hanno concesso l’esclusiva del matrimonio al famoso settimanale diretto da Alfonso Signorini: con una cerimonia privata, il famoso imprenditore italiano ha sposato la sua dolce metà. “Volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari… Il vero amore è riservato, privato e intimo” hanno raccontato a ‘Chi’.

Leggi anche Lapo Elkann, gesto straordinario per migliaia di famiglie: cosa ha fatto

Si è sposato in gran segreto: il famoso imprenditore ha celebrato le nozze in Portogallo

I protagonisti delle nozze in questione sono Lapo Elkann e Joana Lemos: la coppia di sposi ha celebrato il matrimonio in Portogallo. Il settimanale Chi, che ha avuto l’esclusiva, ha riportato fotografie e parole del famoso imprenditore italiano.

Lapo Edovard Elkann, classe ’77 nato a New York, è il presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group. Figlio di Margherita Agnelli e Alain Elkann, è il nipote di Gianni Agnelli. Lo sposo, proprio per omaggiare suo nonno, è arrivato alla cerimonia a bordo di una Fiat 500 old school.

Leggi anche Lapo Elkann, il grave incidente in auto: “Ero in coma”, momento drammatico

Joana Lemos è la donna che ha sposato Lapo Elkann: 48 anni, è un’ex pilota portoghese di rally raid. Oggi è vicepresidente della Fondazione Laps, fondata e presieduta dal suo sposo. Mamma di due figli, nati da un precedente matrimonio, Joana vive una storia d’amore con l’imprenditore da due anni.

“Siamo felici. Lei è una donna molto forte, diversa da tutte le donne che ho avuto in passato, mi è di grande aiuto in questo momento” sono state le parole di Lapo, nel corso della sua intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Oggi la coppia si sta godendo un fantastico viaggio di nozze in Arabia Saudita!

Leggi anche Lapo Elkann, chi è la sua compagna: età, lavoro e curiosità su Joana Lemos