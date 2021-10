Sanremo 2022, pubblico senza parole: non ci sarà lei sul palco; l’ultima notizia sulla prossima edizione del Festival.

Mancano un bel po’ di mesi all’inizio della nuova edizione di Sanremo. Ma, si sa, quando si tratta della kermesse canora più famosa del nostro Paese, le indiscrezioni iniziano a trapelare molto tempo prima. Si tratta dell’edizione numero 72 e, a quanto pare, sarà una vera e propria. A condurre, ancora una volta, ci sarà Amadeus e la domanda che più gettonata è la seguente: chi lo affiancherà?

Ebbene, sicuramente ci sarà anche il suo grande amico Fiorello. Una coppia che ha funzionato alla perfezione, negli ultimi due Festival. E per quanto riguarda il capitolo presentatrici donne? Nessuna notizia è ancora ufficiale, ma pare proprio che un nome accostato ultimamente al Festival non ci sarà. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

LEGGI ANCHE —–>Da Amici a Sanremo 2022: indiscrezione bomba, i fan non stanno nella pelle

Al Festival di Sanremo 2022 non ci sarà lei: la decisione di Amadeus

Sarà Ama-Ter! Nonostante all’inizio il conduttore aveva dichiarato di voler chiudere la sua esperienza sanremese, sarà ancora lui a guidare il Festival della Canzone Italiana. Ne sarà anche direttore artistico e, quindi, andrà a lui il compito di scegliere gli artisti e i brani in gara. A quanto pare ci saranno tanti nomi super interessanti, ma è ancora presto per conoscere il cast ufficiale. Anche per quanto riguarda le co conduttrici femminili che saliranno sul palco dell’Ariston. Tante le ipotesi apparse negli ultimi mesi, da Alessia Marcuzzi a Simona Ventura. Non sappiamo chi ci sarà, ma sappiamo chi non ci sarà.

Secondo Dagospia, Giulia De Lellis non sarà a Sanremo 2022. Nei scorsi giorni, infatti, il nome dell’ex volto di Uomini e Donne si era diffuso fortemente: la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival sembrava molto probabile. Per Dagospia, però, si una fake news, in quanto l’influencer non sarebbe nei pensieri di Amadeus, né della Rai.

LEGGI ANCHE —–>Prima il trionfo sul palco di Sanremo nel 2005, poi un successo incredibile: com’è cambiata la sua vita dopo 16 anni

Non ci resta che attendere ancora un po’ per avere maggiori informazioni sul cast completo di Sanremo 2022. A voi chi piacerebbe vedere al fianco di Amadeus?