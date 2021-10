Ricordate lo scontro tra Soleil Sorge e Rosa Perrotta a Uomini e Donne? Nello studio del famoso dating show il clima si fece tesissimo.

Oggi è la concorrente più chiacchiera del Grande Fratello VIP. Soleil Sorge è spesso protagonista di accesi diverbi con le donne della Casa più spiata d’Italia.

Un carattere forte, determinato, uno spirito libero e senza pregiudizi, a volte anche testardo. Soleil Sorge è un personaggio televisivo che ha sempre attirato l’attenzione del pubblico. L’italo americana, classe ’99, si è presentata la prima volta in tv in qualità di corteggiatrice. Grazie a Uomini e Donne, la sua carriera è esplosa: ricordate la sua esperienza nel dating show? Anche in quell’occasione litigò con molti protagonisti dell’edizione.

Ricordate la lite tra Soleil Sorge e Rosa Perrotta? Nello studio di Uomini e Donne il clima era tesissimo

Soleil Sorge nel 2016 è sbarcata a Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista, Luca Onestini. In quel periodo, sul trono per cercare l’amore, c’era anche Rosa Perrotta. Si sa, due caratteri di fuoco potrebbero incendiare una casa: in questo caso, uno studio!

Rosa e Soleil si resero protagoniste di uno scontro che fece esplodere lo studio. Ma cosa successe esattamente? Nel corso di una puntata, la napoletana si rivolse ad una corteggiatrice di Luca, Giulia, provandole a dare un consiglio. “Non t’intimorire quando lui parla, non avere un atteggiamento remissivo va a tuo sfavore se vuoi sapere una cosa fattela dire” furono le parole di Rosa Perrotta. Prima ancora che la pretendente di Onestini rispondesse, Soleil si intromise: “Ma una deve suggerire a un’altra come comportarsi?”.

“Non le stavo spiegando, le sto solo dando un consiglio. Ma tu non eri quella che pensava al suo percorso? Pensa al tuo percorso! Fai la brava Solei dai! Non sto parlando di te non sto parlando con te, e intervieni così?! Grande donna pensa al tuo percorso” fu la replica di Perrotta, infastidita.

Il clima, nello studio di Uomini e Donne, si fece piuttosto teso.

