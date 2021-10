Tina Cipollari, il chirurgo lo dice pubblicamente: cosa ha ritoccato?

Cosa ha ritoccato Tina Cipollari? Il chirurgo dell’opinionista di “Uomini e Donne” finalmente esce allo scoperto

La Cipollari è uno dei personaggi più discussi della televisione italiana. Tina è divenuta famosa per il suo stile “vamp”. Molti, però, si sono spesso chiesti cosa abbia rifatto l’opinionista di “Uomini e Donne”. A parlare adesso è il suo chirurgo.

Cosa ha rifatto Tina Cipollari: parla il chirurgo

Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi più discussi ma anche più amati dal pubblico italiano. Ha raggiunto il successo grazie al programma Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tina è stata prima corteggiatrice, poi tronista ed infine opinionista. Grazie al successo ottenuto con il dating show di Maria De Filippi, la Cipollari nel corso degli anni ha partecipato anche ad altri programmi, tra cui Buona Domenica e Domenica In.

La Cipollari è famosa per il suo personaggio “vamp”. In tutti questi anni, però, il pubblico si è sempre posto una domanda: l’opinionista di “Uomini e Donne” è rifatta? La Cipollari è stata anche protagonista della rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia. Il tg satirico ha messo a confronto alcune immagini del passato con alcune immagini odierne. Confrontandole sembra che la Cipollari abbia gonfiato le labbra, tirato l’arco delle sopracciglia e gonfiato un po’ gli zigomi.

Sui ritocchi estetici non abbiamo dichiarazioni ufficiali dell’opinionista, dunque non possiamo affermare con certezza cosa abbia rifatto e cosa no. A parlare però adesso è il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, in un’intervista al settimanale Nuovo. Urtis ha dichiarato: “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti”. Il chirurgo apprezza molto la bellezza dell’opinionista: “Incarna una bellezza giunonica“.

Urtis ha poi voluto dare un consiglio all’opinionista di “Uomini e Donne”: “Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini lifting del terzo inferiore”- ed infine – “Deve mantenere la sua attuale conformazione fisica perché incarna la telespettatrice media over 50”. La Cipollari seguirà il consiglio del chirurgo dei vip?