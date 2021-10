Durante il suo percorso a Vite al Limite è dimagrita notevolmente: quando vedrete com’era prima, resterete davvero sconvolti.

Durante queste nove edizioni di Vite al Limite, abbiamo conosciuto tantissimi pazienti. E, soprattutto, abbiamo avuto modo di constatare coi nostri occhi come alcune trasformazioni si siano dimostrate davvero impressionanti.

Nel corso del programma, infatti, sono state davvero tantissime le persone che hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. E sono altrettanto diverse le persone che sono riuscite alla grande a portare al termine il loro obiettivo. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Annjeanette. Ma, vi assicuriamo, non è stata affatto l’unica e sola. Protagonista indiscussa della terza stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan, come la maggior parte dei suoi colleghi, ha raccontato di avere una storia piuttosto drammatica alle spalle. Pesava ben 300 kg, la giovane Nikki. Eppure, la sua vita continuava a girare intorno al cibo. Pensate, la trentenne ha raccontato di vivere rinchiusa in stanza aspettando l’arrivo dei suoi genitori col cibo. Insomma, una situazione insostenibile. Tuttavia, i risultati del percorso si sono visti immediatamente. Ed, appena terminato la sua esperienza, la donna è dimagrita 83 chili. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima?

A Vite a Limite è dimagrita 83 kg, ma com’era prima? Resterete sconvolti

Quando ha preso parte a Vite al Limite, Nikki aveva seriamente intenzione di cambiare la sua vita. E, vedendo le sue foto di adesso, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Nella clinica di Houston, infatti, la giovane Webster è entrato con un peso iniziale di ben 300 kg. E ne è uscita, invece, con 83 kg in meno. Dando uno sguardo veloce al suo canale Facebook, però, sembrerebbe che, in tutti questi anni, la donna abbia continuato a seguire un regime alimentare sano e corretto.

Se ad oggi, però, Nikki appare in gran forma e padrona della sua vita, siete curiosi di sapere com’era prima del suo percorso a Vite al Limite? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, l’immagine vi lascerà davvero a bocca aperta!

Beh, non c’è nulla da dire! Complimenti a Nikki e alla sua grandissima forza di volontà!