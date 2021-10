Vito Coppola, vita privata del maestro di Ballando con le stelle: chi è la sua fidanzata

In questa nuova edizione di Ballando con le stelle, tra i maestri c’è anche Vito Coppola: chi è la fidanzata del ballerino campano?

Oltre a nuovi concorrenti e opinionisti, quest’anno Ballando con le stelle ha visto anche una gradita new entry: a contendersi la coppa di quest’edizione, insieme ad Arisa, c’è il giovane maestro Vito Coppola.

Nato a Eboli, in Campania, nel 1992, Vito ha iniziato a studiare danza da bambino nella scuola dei suoi zii Bruno e Laura, la Roland di Agropoli. Dato il suo strepitoso talento, le competizioni di ballo latino americano a livello agonistico per lui sono cominciate all’età di soli 14 anni.

Tante i successi ottenuti: tra il 2018 e il 2019 riesce a portare a casa ben 13 vittorie e ad entrare nella Fids. Campione italiano per 11 volte, il suo nome è noto a livello mondiale e la sua carriera lo ha portato a viaggiare tantissimo. Non tutti ricorderanno che Vito ha fatto parte in passato dei professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

E per quanto riguarda la sua vita privata cosa sappiamo?

Vito Coppola, chi è la fidanzata del maestro di Ballando

Stando a quanto si apprende sul web, Vito avrebbe una fidanzata. Lei si chiama Valentina Sica e come lui è originaria di Eboli. La ragazza è laureata in in tecniche di laboratorio biomedico e i due vivrebbero insieme a Bologna con il loro labrador Aron

Il partner di ballo di Arisa ha anche un fratello più piccolo, Jonathan, che condivide con lui l’amore per la danza essendo un campione di balli latini. Molto apprezzato anche per la sua bellezza, Vito è seguitissimo su Instagram dove vanta più di 25 mila follower. Numero destinato sicuramente a crescere, visto l’enorme successo che sta riscuotendo nel programma di Milly Carlucci.