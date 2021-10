E’ Alberto Ferraris nella nuova serie Cuori: ricordate dove abbiamo già visto l’attore?

E’ partita domenica 17 ottobre la nuova serie di Rai Uno, Cuori. Si tratta di un medical drama. E’ ambientato a Torino, nel 1967. Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, è il Primario delle Molinette, e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano.

E’ assistito da Alberto Ferraris, ed è Matteo Martari a portare in scena questo personaggio. Mentre Delia Brunelli, interpretata dall’attrice Pilar Fogliari, è una affermata cardiologa. Una équipe di medici si confronta con la sfida del trapianto, fra pregiudizi sociali e conti in sospeso col passato.

La serie racconta il desiderio e la volontà di medici che vogliono fare la storia della medicina, e le lotte al potere, con storie d’amore e d’amicizia che si intrecciano. Come abbiamo accennato, Matteo Martari è Alberto Ferraris. Ricordate dove abbiamo visto il brillante attore?

Matteo Martari è Alberto Ferraris in Cuori: ricordate dove abbiamo visto l’attore?

Cuori è una serie televisiva partita da circa una settimana, esattamente il 17 ottobre. La prima puntata ha già conquistato i telespettatori. Al centro dell’attenzione, abbiamo trovato Alberto Ferraris, assistente del primario delle Molinette.

Alberto, sappiamo, è interpretato dall’amatissimo attore Matteo Martari. Ricordate dove l’abbiamo già visto? Ha debuttato al cinema nel ruolo di Guido nella commedia La felicità è un sistema complesso, e nello stesso anno entra nel cast della serie tv Non Uccidere. Martari è stato protagonista nella miniserie tv Luisa Spagnoli , in Un passo dal cielo 4 e Sotto copertura 2 – La cattura di Zagaria.

L’abbiamo visto sul grande schermo in 2Night, La dea fortuna. E’ entrato nel cast della seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, per essere confermato nuovamente in questa terza stagione. E’ stato anche il protagonista della serie crime L’alligatore, trasmessa su rai due. Adesso è protagonista insieme a Daniele Pecci e Pilar Fogliati della serie TV Cuori. Matteo Martari è un attore che, a quanto pare, può vantare di una carriera già pienissima.