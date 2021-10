Ambra Angiolini torna a sorridere sui social, insieme a sua figlia Jolanda: il gesto ha commosso tutti, ecco lo scatto pubblicato.

Ripartire dal giorno zero, si può. Soprattutto quando, per curare la ferita di una storia andata male, si riceve una dose incredibile di amore.

Ambra Angiolini sorride, oggi, dopo quanto le è accaduto negli ultimi giorni. La relazione con il compagno di 4 anni, il ct della Juve, Massimiliano Allegri, giunta al capolinea, l’aveva buttata giù. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” è stata la lezione che l’attrice ha voluto regalare ai suoi ascoltatori, la stessa che lei ha seguito. Oggi la sua linfa ha un nome e cognome, Jolanda Renga.

Ambra Angiolini sorride: “Un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”, lo scatto riempie il cuore dei fan

“Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga… un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare” ha scritto Ambra Angiolini nell’ultimo post pubblicato sui social.

La celebre attrice ha aggiunto una fotografia che la vede vicino sua figlia, Jolanda: insieme mostrano il tatuaggio complementare realizzato sul braccio. Un’opera d’arte realizzata dalla tatuatrice Anna Nudecker. Sul braccio di Jolanda una donna soffia un vento dolce verso la pelle di mamma Ambra che, a sua volta, ha tatuato un tarassaco dai petali sparsi nel cielo, mossi dal fiato. Si tratta di un simbolo di sostegno e unione.

Il sostegno di Jolanda Renga, dopo la rottura tra la mamma ed il suo ormai ex compagno Max Allegri, ha riempito il cuore dei fan. Il gesto del tatuaggio arriva dopo lo sfogo social in seguito al Tapiro d’Oro consegnato a mamma Ambra da parte di Striscia la notizia.

Oggi la mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. E’ davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? La colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?” furono alcune delle parole scritte dalla figlia della Angiolini e Francesco Renga, su Instagram.