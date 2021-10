Il gioiello indossato da Angelina Jolie sul mento alla prima di The Eternals ha destato la curiosità di tutti: ecco i dettagli!

Un red carpet in famiglia per Angelina Jolie: la celebre star ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico della presentazione di The Eternal, in compagnia dei suoi figli.

Per la prima del nuovo film Marvel che vede nel cast la celebre Angelina, i protagonisti hanno sfilato sul famoso red carpet, a Los Angeles. La Jolie, insieme ai suoi figli, ha regalato una dose di bellezza e amore ai presenti. L’abito beige firmato Balmain ed il tatuaggio per Brad Pitt scomparso dal suo braccio non sono gli unici dettagli che hanno attirato l’attenzione di tutti. L’attrice ha scatenato la curiosità del pubblico con un accessorio tanto insolito quanto elegante e delicato.

Angelina Jolie e l’insolito gioiello da mento: si nasconde un significato dietro quell’accessorio?

Angelina Jolie sul red carpet della prima di The Eternals ha scelto un accessorio davvero particolare, mai visto prima d’ora sul tappeto rosso.

Un gioiello particolare quello sfoggiato dalla star di Hollywood: sapete di cosa si tratta? E’ una striscia di metallo dorato che divide il mento in due parti. Si fissa all’interno della bocca, dietro il labbro inferiore e si personalizza, premendolo delicatamente contro il mento.

Questo accessorio si chiama chin cuff ed è creato dalla designer Nina Berenato: il risultato è stato a dir poco magnetico. Il gioiello è un’evoluzione del lip cuff, perchè si estende ben oltre il labbro. Lo stile richiama quello maori.

Potrebbe rappresentare un simbolo di ripartenza? Il chin cuff potrebbe prender presto il posto della mascherina, utilizzata per limitare la diffusione del Covid? E’ quella la parte del viso che è stata a lungo coperta, al fine di non contrarre il virus. Ora che in alcuni luoghi si può tenere scoperta, è bene prendersene cura ancora, rendendola fashion con un accessorio super elegante.

Una cosa è certa, a prescindere dal significato dell’accessorio: Angelina Jolie ha lanciato una nuova moda.