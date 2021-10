Chi è Andrea Lo Cicero: età, carriera e moglie dell’ex rugbista, concorrente del nuovo programma di Nicola Savino Back to school.

Ci siamo! Manca sempre meno alla partenza di Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino in onda su Italia Uno. Programma che riporterà sui banchi di scuola 25 vip, che dovranno studiare e prepararsi per l’esame di quinta elementare. Tantissimi i personaggi famosi che si metteranno in gioco, star della tv, della musica e dello sport. Tra questi ci sarà anche Andrea Lo Cicero.

In attesa di vederlo alle prese con la storia e la geografia, conosciamo meglio l’ex rugbista a 15 italiano, oggi conduttore televisivo.

Andrea Lo Cicero a Back To School: età, carriera, moglie e tutte le curiosità

Back to School è pronto ad andare in onda! La trasmissione partirà a novembre, su Italia Uno, e noi non vediamo l’ora di vedere i vip alle prese con l’esame di quinta elementare. Tra gli studenti ci sarà anche Andrea Lo Cicero. Classe 1976, è stato un rugbista a 15 italiano, nel ruolo di pilone sinistro. Una carriera brillante per il catanese, soprannominato il Barone per via delle ascendenze nobiliari di famiglia. Vanta ben 103 presenze nella nazionale italiana, con cui ha partecipato a quattro Coppe del mondo di rugby. Il ritiro dal mondo dello sport arriva nel 2013, all’età d 37 anni.

Dopo la carriera sportiva, Andrea è passato alla conduzione: appassionato di vale e giardinaggio, ha condotto Giardini da incubo, su Sky Uno, tra il 2014 e il 2017. Nel 2020 lo abbiamo viso al timone di un programma culinario, L’erba del barone, sul canale televisivo Gambero rosso. Lo abbiamo visto anche in Celebrity Masterchef e La Prova del Cuoco. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Ebbene, l’ex rugbista 46 enne è felicemente sposato con la modella Roberta di Fiore, che collabora con lui nella sua azienda agricola. Dal loro amore è nato Ettore, nel 2019. Noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera con libri e quaderni alle mani. E voi, seguirete la nuova trasmissione di Italia Uno?