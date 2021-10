Ballando con le stelle, Mietta positiva al Covid: è eliminata? L’annuncio di Milly Carlucci in diretta, nel corso della puntata di ieri sera.

Continua l’incubo Covid per le trasmissione di Milly Carlucci. Anche quest’anno, a Ballando con le stelle c’è un caso di positività. La notizia è trapelata poco prima della diretta di ieri, anche se il nome del concorrente che aveva contratto il virus è stato svelato solo dalla conduttrice a inizio puntata. Si tratta di Mietta, una delle più votate nel corso del primo appuntamento. Cosa ne sarà del percorso della cantante nel programma?

Ebbene, a spiegare nel dettaglio cosa accadrà è stata proprio Milly Carlucci, che ha annunciato anche l’esito del tampone del ballerino professionista in coppia con Mietta, Maykel Fonts. Scopriamo se la coppia potrà proseguire o meno l’avventura nello show di Rai Uno.

Mietta ha il Covid, è stata eliminata da Ballando con le stelle? Milly Carlucci chiarisce la situazione

Brutta notizia per Mietta, proprio poco prima della seconda puntata di Ballando con le stelle. La cantante ha scoperto di essere positiva al Covid, fortunatamente senza sintomi, e, di conseguenza, non ha potuto esibirsi in puntata. È stata eliminata? No, perché da regolamento, se uno dei due partner è in pista, la coppia rimane in gara. Nel corso della puntata, quindi, Milly ha atteso l’esito dei tamponi di Maykel Fonts, il partner di Mietta.

Per fortuna tutto è andato bene: i tamponi sono risultati tutti negativi. Nonostante questo, però, per via delle procedure Covid, il ballerino non ha potuto raggiungere lo studio ed esibirsi, quindi non ha potuto tenere la coppia in gara. Cosa accadrà adesso? Ebbene, la conduttrice ha lasciato in “standby” la situazione della coppia, che, al momento, sarebbe eliminata.

“Calma e niente panico. Siamo solamente alla seconda puntata, vediamo che succede la settimana prossima. Se Maykel può rientrare in pista… Vediamo cosa possiamo fare per il recupero di una coppia che non è stata eliminata da un ballo o da un punteggio, ma che è stata trattenuta a casa da un motivo così importante..”, ha spiegato la conduttrice. Non possiamo che augurare a Mietta una veloce guarigione e alla coppia di tornare subito in pista!