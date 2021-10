Chi è Gianluca Zambrotta, tutte le curiosità su di lui: età, moglie, figli e dove vive

In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su Gianluca Zambrotta: età, moglie, figli e dove vive l’ex campione del mondo

Calciatore, dirigente sportivo, ma soprattutto campione del mondo. Zambrotta ha fatto sognare milioni di italiani nel 2006. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sull’ex terzino di Milan, Juve e della nazionale italiana di calcio.

Chi è Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta è un dirigente sportivo, allenatore di calcio, ma soprattutto ex calciatore. Nato a Como il 19 febbraio 1977, Zambrotta ha 44 anni ed è considerato uno dei più forti terzini della propria generazione. Si è laureato campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana e vicecampione d’Europa nel 2000. Dal dicembre 2006 è anche presidente onorario del Como, squadra nella quale è cresciuto. I suoi genitori sono Alberto, di origini campane, e Luisella, di origini comasche.

Come calciatore, Zambrotta aveva una grande potenza fisica ed una notevole resistenza. Di piede principalmente destro, era un calciatore però duttile e dunque capace di calciare con entrambi i piedi. Si è affermato come esterno offensivo al Bari, ma è divenuto uno dei più forti al mondo prima alla Juve, dove viene schierato esterno destro di centrocampo nel 3-5-2 di Carlo Ancelotti, poi al Barcellona ed infine al Milan, dove ritrova Carletto. Zambrotta era abile sia in fase offensiva che difensiva, era veloce ed aveva un buon controllo di palla.

Dopo il ritiro è stato vice allenatore e poi allenatore del Chiasso, in seguito del Delhi Dynamos ed infine assistente al Jiangsu Suning. Con la nomina di Gabriele Gravina a presidente della FIGC il 22 ottobre 2018, Zambrotta viene scelto dall’Associazione Italiana Calciatori come consigliere federale. Sarà poi anche vicepresidente del settore tecnico federale sotto Demetrio Albertini. Nel marzo 2019 viene scelto come ambasciatore per l’Europeo 2020, vinti dalla nazionale italiana allenata da Roberto Mancini.

Oltre al ruolo di allenatore e dirigente, dopo il ritiro ha ricoperto anche il ruolo di opinionista sportivo. Ha lavorato per l’emittente svizzera RSI, per Mediaset Premium, Dazn e Rai 2. Ha inoltre vinte il reality show “Monte Bianco – Sfida verticale”, in onda su Rai 2. Prossimamente sarà impegnato con “Back to School”, programma in onda su Italia 1 e condotto da Nicola Savino.

Vita privata

Zambrotta è sposato con la modella napoletana Valentina Liguori. A Sportfair, la donna ha raccontato: “Stiamo insieme da tantissimo, dal 1998. Ci siamo conosciuti a Como al matrimonio di Simona, mia cugina. Prima di allora, l’unico calciatore che conoscevo, visto che in famiglia non seguivamo il calcio, era Maradona. Al matrimonio sono rimasta subito colpita dallo sguardo di Gianluca, molto dolce. Dopo un anno di fidanzamento siamo andati a vivere insieme a Torino e nel 2004 ci siamo sposati in municipio a Napoli”. Il 1º agosto 2012 è nato il primogenito della coppia, Riccardo.