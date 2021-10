Chi è e che lavoro fa il marito di Sabrina Ferilli: curiosità e vita privata

La bellissima Sabrina Ferilli è sposata dal 2011: scopriamo insieme chi è suo marito, che lavoro fa e i dettagli della sua vita privata.

Con la sua simpatia e la sua semplicità, la presenza di Sabrina Ferilli a Tu si que vales è un valore aggiunto: brillante, ironica e con un sorriso disarmante, la splendida attrice romana è perfettamente a suo agio nel ruolo che ormai da anni riveste nello show del sabato sera di Canale 5.

La sua vita privata ha sempre incuriosito il pubblico e si può dire che anche sotto questo punto di vista, la Ferilli sia una donna realizzata. Al suo fianco da molti anni c’è suo marito Flavio Cattaneo col quale si sposò segretamente nel 2011 a Parigi. Il loro matrimonio è stato rivelato solo tre anni dopo e i due sono davvero una splendida coppia.

Al settimanale Gente, Sabrina aveva raccontato: “Di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati né fiori né regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, è il rispetto delle promesse”.

Scopriamo quindi qualcosa in più sull’uomo che ha rubato il cuore della bellissima attrice.

Chi è Flavio Cattaneo: età, professione e patrimonio del marito di Sabrina Ferilli

Nato a Rho il 27 giugno 1963, Flavio ha frequentato il Politecnico di Milano laureandosi in Architettura. Terminato questo percorso, ha conseguito una specializzazione in finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare presso la SDA Bocconi School of Management.

Nel 2003 diventò direttore generale della Rai mentre dal 2005 al 2014 è stato Amministratore delegato di Terna, azienda proprietaria della rete di trasmissione elettrica italiana. Oggi invece ricopre la carica di vice presidente di Italo. Non si sa esattamente a quanto ammonti il suo patrimonio, ma dovrebbe raggiungere svariate decine di milioni di euro.

Riguardo alla sua vita privata, prima di Sabrina l’imprenditore cinquantasettenne è stato sposato con Cristina Goi. Da quell’unione sono nati due figli.

Una coppia stupenda, siete d’accordo?