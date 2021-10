Avete mai visto la casa di Cristiano Malgioglio? La sua abitazione ti lascerà senza parole: lo stile particolare ricorda perfettamente la sua figura, le immagini!

Icona della televisione italiana, Cristiano Malgioglio, classe ’45, è uno dei volti più amati dal pubblico.

Paroliere, personaggio televisivo, cantante: Malgioglio vanta una pluriennale carriera televisiva! E’ stato uno dei personaggi più ambiti nel mondo della musica italiana: ha scritto i testi di brani famosissimi oggi, ancora, in tutto il mondo. Non solo cantante, è anche opinionista in diversi programmi televisivi, nonchè ex concorrente del Grande Fratello VIP! Dopo l’esperienza nel reality, oggi vive nuove avventure su Rai Uno.

Cristiano Maglioglio sta ricoprendo, in questa stagione televisiva, il ruolo di giurato in Tale e Quale Show! Simpatico, unico ed inimitabile: sapete dove abita?

La casa di Malgioglio ti lascerà a bocca aperta: stile particolare, da non perdere

Cristiano Maglioglio vive a Milano in uno dei quartieri più lussuosi della città! Divide la sua incantevole casa con la sua migliore amica a quattro zampe, la sua gatta Pupa!

L’abitazione del celebre artista italiano rispecchia perfettamente la sua figura! La casa è classica ma con tocchi eccentrici, proprio come lui. L’arredamento è stiloso e caratteristico. Un esempio sono i dettagli di arredo, come poltrone e divani, imbottiti in pelle chiara: qui l’artista si scatta diverse fotografie da pubblicare sui social!

La sua cucina è semplice e moderna: i mobili sono total white mentre le piastrelle color salmone! Mobili vintage, piante decorative, armadi e oggetti rock: Cristiano Malgioglio vive nel suo meraviglioso mondo, chi non ne vorrebbe far parte?

Lo scherzo

Domenica 17 ottobre, Alfonso Signorini è stato complice dello scherzo andato in onda su Scherzi A Parte: la vittima è stata proprio Malgioglio! Lasciato solo su una barca, nel bel mezzo del nulla ed al buio, Cristiano si è infuriato letteralmente! Lo showman dopo aver iniziato ad urlare, ha ricevuto la notizia: “Sei su scherzi a parte!”.