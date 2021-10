È il dottor Finn in Beautiful, ma sapete chi è la moglie dell’attore? È famosissima e anche lei ha recitato nella soap opera americana.

È uno dei protagonisti assoluti delle recenti puntate di Beautiful. Negli Usa la storia d’amore è in fase avanzata ( con tanto di fiori d’arancio!), mente in Italia siamo ancora agli inizi tra Steffy e Finn. Si, perché la bellissima figlia di Ridge Forrester sembra aver dimenticato definitivamente Liam grazie al medico che la sta curando, John Finnengan, che tutti chiamano Finn. Ma se sul set il suo cuore è di Steffy, a chi è legato l’attore nella vita reale?

Ebbene, ad interpretare Finn in Beautiful è l’attore canadese Tanner Novlan. Ormai lo conosciamo benissimo, ma conosciamo molto bene anche la moglie! La coppia è convolata a nozze nel 2015: siete curiosi di scoprire chi è la donna che ha rubato il cuore all’attore? Vi sveliamo tutto!

L’attore interpreta Finn in Beautiful: sapete chi è sua moglie? Anche lei ha recitato nella soap opera americana

Sul set, il dottor Finn è legato a Steffy Forrester, la figlia di Ridge. I due si sono conosciuti in seguito ad un incidente di cui la giovane Forrester è rimasta vittima: lui era il suo medico, ma, dopo un po’, è diventato anche il suo compagno. Tra i due accadrà davvero di tutto: le anticipazioni americane promettono scintille! In attesa di scoprire tutti i colpi di scena, conosciamo meglio l’attore che interpreta il dottore. O meglio, scopriamo chi è la sua compagna di vita!

Se vi dicessimo che anche lei ha recitato in Beautiful? Si tratta di Kayla Ewell, che ha interpretato il ruolo di Caitlin Ramirez nella soap opera americana. Non solo: l’attrice è famosa anche per i ruoli di Casey in The O.C. e di Vicki Donovan in The Vampire Diaries. Anche sui social Kayla è una vera e propria star: il suo canale Instagram è seguito da più di un milione di followers.

Tanner e Kayla sono sposati dal 2015 e nel luglio del 2019 è nata la loro piccola Poppy Marie. E voi, conoscevate questa splendida coppia?