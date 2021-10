Il film attesissimo sarà vietato ai minori per “violenza e linguaggio volgare”

Sta per uscire nelle sale il quarto capitolo della celebre saga ma, secondo quanto riportato da Forbes, il film sarà vietato ai minori.

L’attesa è quasi terminata: tra poco più di due mesi tornerà sul grande schermo la saga di fantascienza che ha appassionato milioni e milioni di spettatori con un quarto capitolo interpretato dal grande Keanu Reeves e diretto da Lana Wachowski.

Leggi anche—————–>>>Attore amatissimo, protagonista di film di successo: suo padre è una star del cinema

Parliamo di Matrix Resurrections, in uscita il prossimo 22 dicembre in America e il 1° gennaio 2022 in Italia. Vedremo di nuovo il protagonista Neo combattuto tra la pillola rossa con la quale potrebbe risvegliarsi come da un sogno e la pillola blu con la quale potrebbe accedere alla “tana del bianconiglio”. Ritroveremo vecchi personaggi come Trinity (Carrie-Anne Moss) e Morpheus (Laurence Fishburne) e ne conosceremo di nuovi.

Leggi anche——————->>>L’ex allievo di Amici si è mostrato così al Roma Film Fest 2021: non tutti l’hanno riconosciuto

Nel trailer vediamo Neo pronunciare la frase “Ho fatto sogni che non sono solo sogni”, quale pillola sceglierà? Ad ogni modo, non tutti potranno scoprire cosa accadrà a Neo e Trinity perché, come riporta Forbes, il film è stato vietato ai minori di 17 anni. Vediamo per quale motivo.

Matrix Resurrections vietato ai minori: cosa è emerso sul film

Secondo la classifica ufficiale MPA (Motion Picture Association), questo quarto capitolo della saga rientrerebbe nella categoria R. Questa graduatoria usata negli Stati Uniti per valutare l’idoneità di una pellicola ad essere vista da alcune categorie di pubblico ha riscontrato nelle scene “violenza e linguaggio volgare”. Due elementi che la renderebbero inadatta ai minori di 17 anni, proprio come accaduto per i tre capitoli precedenti.

Leggi anche——————>>>Era la dolcissima Cristiana nel film Amarsi un po’, cos’è accaduto dopo il successo? L’abbiamo appena scoperto

Delusione quindi per i fan di Matrix il cui primo capitolo, vincitore di ben 4 premi oscar, risale al lontano 1999. E voi avete già visto i primi tre capitoli? Cosa pensate di questa decisione?