GF Vip, colpo di scena tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: cosa è successo nelle ultime ore tra i due concorrenti del reality show.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. E, nella casa più spiata della tv, sta accadendo davvero di tutto. In molti si chiedono: nascerà un vero amore durante questi mesi? Archiviata la storia tra Lulù e Manuel e quella (mai iniziata) tra Sophie e Gianmaria, resta da capire cosa ne sarà di Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nelle ultime ore, qualcosa è cambiato tra i due.

La conduttrice ha sempre ammesso di essere attratta da Nicola, ma di avere molti dubbi; dal suo canto, il figlio della Mirigliani si è dichiarato innamorato e non ha intenzione di mollare la presa. Ma ecco cosa è successo qualche ore fa…Un colpo di scena che non tutti immaginavano!

LEGGI ANCHE ——>GF Vip, Manuel Bortuzzo si sbottona su una concorrente: “Un interesse c’è”, è proprio lei

Colpo di scena tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: cosa è successo nella casa del GF Vip

Una puntata non semplice, quella di venerdì sera per Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nel corso della diretta, i due hanno scoperto cosa ne pensa Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola, della loro “frequentazione”. Il messaggio rivolto al figlio “non farti prendere in giro” è stato piuttosto eloquente. Cosa è successo dopo la puntata?

I due concorrenti si sono confrontati a lungo e Miriana ha ribadito di essere stata sempre chiara con lui. Pur essendo attratta e avendo piacere a stargli vicino, non ha intenzione di spingersi oltre durante questa esperienza in tv. La Trevisan specifica di averlo sempre detto a Nicola e che quest’ultimo aveva accettato la situazione… Almeno fino a qualche ora fa!

In uno sfogo con Clarissa Selassiè, Nicola sembra essere arrivato al limite. “Che senso ha andare avanti così?”, spiega Pisu, che sottolinea come lui non c’entri niente con le accuse rivolte a Miriana dalla mamma e dal suo staff. “Allora faccia quello che vuole, a me non basta quello… Se da parte suo è così, allora rimanesse lontano da me, perché se lei si avvicina io mi attacco ancora di più. Visto che io sono innamorato di lei e lei no.”

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, non abbiamo mai visto Jessica in questo scatto del passato: com’è cambiata in questi anni

Insomma, Nicola ha deciso di chiudere la frequentazione con Miriana e di allontanarsi? Sarebbe una decisione davvero inaspettata, visti i sentimenti che prova per la coinquilina. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire gli aggiornamenti. Restate collegati con noi!