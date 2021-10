Ne Il Segreto ha interpretato Isaac, com’è oggi l’attore, dopo la fine della famosa soap opera.

La notizia della chiusura de Il Segreto ha causato una certa amarezza nei telespettatori. Dopo circa 12 anni, era inevitabile. Il pubblico si è legato alla soap opera, vivendo a pieno le storie degli abitanti di Puente Viejo.

Leggi anche Ne Il Segreto era Bosco: l’attore oggi appare completamente diverso, difficile riconoscerlo così

L’addio è stato dato con l’ultima puntata, andata in onda in Italia il 28 maggio 2021. In Spagna, come sappiamo, si è conclusa con un anno di anticipo, perchè i tempi erano molto diversi dai nostri. Sicuramente l’amore è stato spesso al centro dell’attenzione, come quello di Francisca e Raimundo, Emilia e Alfonso, Tristan e Pepa. Ricordate il personaggio che vediamo in foto? Anche nel cuore di Isaac c’è sempre stato l’amore. La nostra attenzione, però, in questo momento cade sull’attore interprete di questo personaggio: l’avete mai visto fuori dal set? Resterete senza parole.

Leggi anche Ne Il Segreto è stato Matias: l’attore lontano dal set appare completamente diverso

Ha interpretato Isaac ne Il Segreto: oggi l’attore si mostra così e lascia senza parole

Il Segreto è una soap opera spagnola trasmessa in numerosi paesi e abbiamo avuto il piacere di seguirla anche qui, in Italia. La prima stagione ha visto al centro della trama, la storia d’amore tra Tristan e Pepa.

Leggi anche Era piccolissima, oggi è un’attrice molto amata: il Segreto l’ha portata dritta al successo

Dopo la morte dell’uomo e la partenza di Pepa, l’attenzione si è concentrata su altre storie degne di essere raccontate. Ricordate Isaac? Il giovane trova lavoro come falegname nelle vicinanze di Puente Viejo. La sua storia si intreccerà con quella di Elsa. I due già si conoscevano, anzi si amavano, ma il loro rapporto era stato ostacolato da altre persone. Adesso, però, la domanda che ci poniamo è: avete visto l’attore che l’ha interpretato? Vederlo oggi vi lascerà senza parole.

Ibrahim Al Shami è l’attore che ha vestito i panni del giovane falegname. Ma osservando questo scatto, cosa notiamo subito? La star de Il segreto è praticamente uguale. Sembrerebbe che, anche lontano dal set di Puente Viejo porti lunghi capelli. Ibrahim è un attore giovanissimo, classe 1995, ci ha conquistato nella soap opera spagnola.