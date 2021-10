Jonathan Kashanian è uno dei VIP concorrenti di Back To School: vi parliamo di lui, delle sue origini e vi sveliamo cosa faceva prima di raggiungere il successo!

Un nuovo programma sta per sbarcare su Italia Uno! Nicola Savino è pronto a cominciare una nuova avventura al timone del suo Back to School!

Il game show dovrebbe partire prossimamente: si tratta di un vero e proprio ritorno tra i banchi di scuola per un gruppo di VIP che dovranno prepararsi ad affrontare l’esame di quinta elementare! Saranno aiutati da un gruppo di bambini, tra i sei e gli undici anni! Volti noti dello spettacolo italiano, ex concorrenti del GF VIP, cantanti, attori…Il cast è davvero pazzesco! Tra i partecipanti anche Jonathan Kashanian, celebre personaggio televisivo.

Back To School Jonathan Kashanian: le sue origini e cosa faceva prima di raggiungere il successo

Pseudonimo di Yehonatan Kashanian, da tutti è conosciuto come Jonathan. Classe 1981, è nato a Ramat Gan da genitori ebrei iraniani, emigrati a Milano quando lui aveva solo 3 anni di vita. Prima di entrare nel mondo televisivo, il giovane si diede da fare! Ha svolto diversi lavori per mantenersi, come l’insegnante privato e calligrafo.

Jonathan ad inizio anni 2000 ha scelto la strada della moda: dopo il diploma di stilista, ha iniziato a lavorare tra sfilate e showroom. Il successo arriva nel 2004: entrato nella casa del Grande Fratello come concorrente, conquista il pubblico televisivo. E’ lui il vincitore di quella edizione! Da lì a poco la sua carriera è esplosa: il Kashanian ha condotto tantissimi programmi famosi italiani, ha ricoperto il ruolo di giudice, di inviato e opinionista di Verissimo, ed è anche entrato a far parte del cast di diversi film!

Attualmente è conduttore radiofonico per RTL 102.5 e volto fisso di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero: ogni giorno sono in onda su Rai Due!

