Vi ricordate di Manami in Bitter Sweet? Vedere oggi l’attrice che l’ha interpretata vi lascerà senza parole.

Bitter Sweet è una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. Al centro della trama, l’amore. Protagonisti assoluti, Nazli e Ferit Aslan. La giovane, interpretata dall’attrice Ozge Gurel, nella serie è una studentessa universitaria che ha una grande passione, la cucina.

Leggi anche Ha interpretato Asuman in Bitter Sweet: l’attrice si presenta oggi così e lascia senza fiato

Vuole diventare una affermata chef e realizzare uno dei suoi sogni più grandi, aprire il suo ristorante. Per mantenere gli studi e la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e la sua migliore amica, Fatos, trova lavoro presso la casa di Ferit, interpretato dall’attore Can Yaman. Questa vicinanza fa nascere un amore che, a causa di altre persone, è sempre più difficile manifestare, in particolare per Nazli. Come sappiamo, la giovane cuoca riuscirà ad aprire il suo ristorante, insieme a Manami, la sua insegnante. Proprio questo personaggio appena citato, ad un certo punto, diventa fisso, e sarà molto importante il suo appoggio per la protagonista. Ora, dopo la fine della soap, sapete com’è l’attrice che l’ha interpretato?

Leggi anche E’ stato Engin in Bitter Sweet: com’è l’attore dopo la fine della serie, si mostra così

In Bitter Sweet è stata Manami: ecco l’attrice oggi, in tutta la sua bellezza

La storia d’amore tra Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari e la giovane studentessa Nazli, ha fatto sognare i telespettatori. Un amore che, fin dall’inizio, ha trovato troppi ostacoli. Soltanto sul finire della soap, la coppia troverà un po’ di pace. Nazli, confesserà a Ferit una lieta notizia, quella di aspettare un bambino.

Leggi anche Ha interpretato Hakan nella serie Bitter Sweet: cos’è successo dopo la fine della soap, incredibile

Ma i colpi di scena hanno coinvolto anche le altre coppie formatesi. Engin, come sappiamo, era innamorato di Fatos. Dopo la rottura, riesce, però, a trovare l’amore e si congiunge sul finire della storia a Manami. Concentrando la nostra attenzione su quest’ultimo personaggio citato, sapete chi è l’attrice che l’ha portato in scena? E soprattutto, avete visto com’è oggi dopo due anni?

Questo uno scatto, pubblicato dalla bellissima e bravissima Ayumi Takano sul suo seguitissimo profilo instagram. Cosa notiamo osservando la foto? L’attrice non è affatto cambiata, a parte qualche dettaglio, come la lunghezza dei capelli. Nella soap era bellissima, e lo è ancora oggi, non trovate?