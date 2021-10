Oggi è meravigliosa, ma la ricordate prima di Vite al Limite? Stenterete a riconoscerla: cambiamento shock per la protagonista della trasmissione.

Sono tante le trasformazioni in Vite al Limite che ci hanno lasciato senza parole. Tra queste c’è senza dubbio quella di Brittani Fulfer. La giovane donna si è rivolta alla trasmissione quando è arrivata a sfiorare i 300 kg: come molti pazienti del dottor Nowzaradan, anche Brittani si è rifugiata nel cibo per scappare dai problemi e dimenticare traumi del passato. Ebbene, il suo percorso nel programma è stato più che positivo!

Come potete vedere nello scatto, che abbiamo trovato nel suo profilo di Facebook, la donna oggi è in splendida forma: a Vite al Limite aveva perso 120 kg in pochi mesi, ma come riporta Cinemaholic, il dimagrimento è proseguito anche dopo il programma. Oggi Brittany è così ma siete curiosi di vedere com’era prima? Stenterete a pensare che siano la stessa persona!

LEGGI ANCHE —–>Dopo Vite al Limite è dimagrita notevolmente: resterete a bocca aperte quando la vedrete com’era prima, che choc!

Prima di rivolgersi a Vite al Limite pesava 274 kg: la straordinaria trasformazione di Brittani Fulfer

Una storia difficile, quella di Brittani Fulfer. Dopo un abuso subito da bambina, la donna ha iniziato a mangiare per dimenticare, diventando gravemente obesa. Un peso che le impediva di svolgere con facilità le attività quotidiane più semplici, dal camminare allo scendere le scale. È per questo che, per dare una svolta alla sua vita, a 36 anni la Fulfer ha deciso di recarsi a Vite al Limite. E la sua scelta si è rivelata un successo!

Oggi Brittani appare più radiosa che mai, ha ritrovato la forma e il sorriso ed è sempre legata al marito Bill. Ma in molti saranno curiosi di vedere com’era prima del dimagrimento. Date un’occhiata:

Come si vede dallo screen, Brittani aveva difficoltà anche a salire e scendere le scale e camminare normalmente. Oggi, per lei, una nuova vita. E voi, seguite i percorsi dei pazienti del dottor Nowzaradan? La trasmissione è in onda su Real Time.