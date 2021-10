“Una violenza…”, Sabrina Salerno senza peli sulla lingua: la confessione che non t’aspetti

La famosa showgirl Sabrina Salerno, senza peli sulla lingua, si lascia andare ad una confessione inaspettata: le sue parole

“Per me sarebbe una violenza…“: queste le parole pronunciate dalla Salerno in un’intervista televisiva. Una confessione davvero inaspettata, che ha lasciato il pubblico di stucco.

Sabrina Salerno, confessione inaspettata: le sue parole

Sabrina Salerno è una delle icone di bellezza degli anni ottanta e novanta. Scoperta da Claudio Cecchetto, divenne celebre come cantante di genere disco, ottenendo successo in tutta Europa con agli album “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Famosissimi anche i suoi brani “Sexy Girl” e “Boys“. Quest’ultimo raggiunse addirittura la terza posizione della classifica britannica, rendendo la cantante tra i pochi italiani ad essere riusciti in questa impresa. In tutta la sua carriera ha venduto più di 20 milioni di dischi e risulta essere tra le artiste italiane che hanno venduto maggiormente all’estero.

La Salerno è anche molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove ha superato un milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like, soprattutto quelle in costume, e le sue stories sono seguitissime.

Lo scorso anno, la Salerno è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Quella, fino a poco tempo fa, era stata la sua ultima apparizione televisiva. Di recente, però, è stata scelta nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Talent sì, ma non parlatele di reality show: la Salerno ha rifiutato categoricamente ogni proposta arrivatale in questi anni. In un’intervista a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, la Salerno ha dichiarato: “Ovviamente mi sono divertita a guardare molti miei amici in quei programmi, ma io personalmente non ci andrei mai. Il fatto che io abbia un fisico prorompente non significa che a me piaccia condividere la mia vita con il pubblico, mentre mangio, mentre dormo”. La Salerno ha poi chiosato: “Per me sarebbe come una violenza”. Una delle sue amiche e colleghe, Jo Squillo, attualmente è reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.