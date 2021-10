Stefano De Martino, splendido annuncio: il conduttore non sta nella pelle

Splendido annuncio su Stefano De Martino, il conduttore non sta nella pelle: in questo articolo vi sveliamo di cosa si tratta

Arriva una bellissima notizia per il ballerino e conduttore Stefano De Martino. L’ex allievo del talent show “Amici” non sta nella pelle ed ha accolto con grande gioia questa notizia. Di seguito vi sveliamo di cosa stiamo parlando.

Stefano De Martino, splendido annuncio: di cosa si tratta

Stefano De Martino, oltre ad essere un ballerino professionista, è anche un famoso conduttore televisivo. Stefano è molto amato dal pubblico italiano ed ha raggiunto il successo partecipando al talent show Amici di Maria De Filippi. De Martina ha partecipato prima come allievo, poi è entrato nel cast del talent show come ballerino professionista e conduttore del daytime.

Una volta abbandonato il talent show “Amici“, per lui si sono aperte le porte della Rai. De Martino è stato scelto come conduttore dello show comico “Made in Sud“, in onda su Rai 2. Stefano ha condotto anche La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro (in coppia con l’ex moglie Belen Rodriguez) ed infine Stasera tutto è possibile, altro programma televisivo di successo. Di recente è tornato sulle reti Mediaset in qualità di giudice del serale di Amici.

Dopo il successo con “Made in Sud” e con “Stasera tutto è possibile”, arriva un’altra bellissima notizia per De Martino. Il ballerino e conduttore sarà al timone di un nuovo programma in onda su Rai 2 in seconda serata. Come riporta il collega Davide Maggio, il programma pare sia ideato da De Martino stesso e avrà come titolo “Bar Stella“. Il nome del programma prende spunto dal locale del nonno di Stefano.

Il conduttore napoletano sarà circondato di ospiti nel suo nuovo programma e chissà che, data la sua passione per Renzo Arbore, lo scopo di De Martino non sia proprio quello di far rivivere le emozioni suscitate dai programmi dello storico conduttore televisivo. “Bar Stella” andrà in onda a dicembre in seconda serata su Rai 2 e segnerà il ritorno sui canali Rai di Stefano dopo “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”.