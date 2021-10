Tale e Quale Show, attimi di tensione in diretta: è successo per davvero

Tale e Quale Show, attimi di tensione in diretta durante la puntata in onda venerdì sera: è successo per davvero.

Venerdì 22 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show. E, come sempre, la trasmissione condotta da Carlo Conti ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Imitazioni da lasciare senza fiato hanno intrattenuto il pubblico, ma non sono mancati momenti di tensione in studio.

In particolare, dopo una delle esibizioni, un giurato ha lasciato la sua postazione, lamentando il fatto di non riuscire mai a finire un discorso. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto in diretta nel corso dell’ultima puntata.

Tale e Quale Show, il giudice lascia la postazione: attimi di tensione in diretta, cosa è successo

È stata Francesca Alotta col ricordo di Mia Martini a salire sul gradino più alto del podio nella puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì sera. Una puntata ricca di esibizioni che hanno lasciato il segno, ma non sono mancati battibecchi. Spesso, infatti, tra i concorrenti e i giurati si creano botta e risposta piuttosto accesi ed è proprio quello che è accaduto venerdì, al termine di una delle esibizioni.

Protagonista di questo momento Cristiano Malgioglio, che non ha avuto parole dolcissime per Alba Parietti. Quest’ultima ha interpretato Amanda Lear con Tomorrow e il giurato, al termine dell’esibizione, ha finto di parlare al telefono: “È Amanda Lear che ha appena ascoltato la versione Tomorrow di Alba Parietti e le è venuta la febbre a 40 e sta cercando un’ambulanza”.

Per placare gli animi, Carlo Conti ha interrotto Malgioglio, dando la parola a Lorella Goggi, ma è a qual punto che il giurato, infastidito, si è alzato dalla sua postazione sbottando: “Ma è possibile che io non posso mai finire un commento? Io me ne vado…“. Dopo un po’ il giurato è tornato in studio e tutto si è risolto per il meglio!

Insomma, con Malgioglio in giuria i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo! E voi, state seguendo questa nuova edizione di Tale e Quale Show? Chi è il vostro concorrente preferito?