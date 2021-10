Avete mai visto la moglie di Jodie Foster? E’ famosissima

Avete mai visto la moglie dell’amata attrice Jodie Foster? E’ famosissima: sono sposate da tanti anni.

Forse, non tutti sono a conoscenza di questo dettaglio, ma l’amatissima attrice Jodie Foster aveva solo tre anni quando ha cominciato a recitare. In particolare, è stata scelta per spot pubblicitari.

Leggi anche Riconoscete l’attrice in foto? L’abbiamo tanto amata in Elisa di Rivombrosa

E a soli sei anni ha debuttato in televisione nella serie Mayberry R.F.D. Un talento innato. L’attrice ad oggi può vantare una carriera così ricca, da non poter più contare i personaggi interpretati. Quest’anno, ha recitato nel legal drama The Mauritanian. Per questo ruolo ha ottenuto il Golden Globe alla migliore attrice non protagonista. Della sua carriera sono noti anche i dettagli, ma della sua vita privata, cosa sappiamo? Avete mai visto sua moglie?

Leggi anche Jodie Foster è una vera e propria diva: sapete in che cosa è laureata?

Jodie Foster, chi è sua moglie: anche lei è una vera star

Jodie Foster è un’attrice amatissima e famosissima in tutto il mondo. Ha una carriera pienissima, dove i ruoli non le sono mai mancati. Ha cominciato a cimentarsi in questo mondo quando aveva solo tre anni, e ha debuttato in televisione a soli 6 anni. Proprio quest’anno, ha ricevuto la Palma D’Oro alla carriera.

Leggi anche L’amatissimo attore da bambino: riuscite a riconoscerlo? È proprio lui

Ma a questa sua grande dote, ha saputo affiancare anche un importante percorso di studi. L’attrice, infatti, dopo il diploma al Lycée Français di Los Angeles, ha frequentato il corso di laurea in letteratura inglese presso l’Università Yale. Si è laureata con magna cum laude, nel 1985. Ma per quanto concerne la sua vita privata, cosa sappiamo? Sapete che la star è sposata? Ha avuto due figli durante la relazione con la produttrice cinematografica Cydney Bernard. Ma dal 2014 si è unita in matrimonio con una famosissima attrice.

Lei è Alexandra Hedison, classe 1969, è un’attrice e fotografa molto conosciuta, poco più giovane della Foster. La loro relazione è cominciata nel 2013, e dopo circa un anno, hanno deciso di convolare a nozze, esattamente nell’aprile del 2014. Da allora non si sono più separate e appaiono felici e super innamorate.