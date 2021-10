E’ diventato papà: il celebre allenatore l’ha annunciato sui social e ha emozionato i fan.

L’annuncio del lieto evento è delle ultime ore. Il celebre allenatore di calcio ed ex calciatore, è diventato papà per la prima volta. Soltanto qualche mese fa, aveva dato la dolce notizia. Aveva pubblicato insieme alla sua compagna diverse foto in successione, dove la donna ha mostrato il pancione.

Leggi anche “Presto saremo in tre”: l’annuncio della coppia ha riempito di gioia i fan

In basso al post, una dedica che ha lasciato tutti senza parole: “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare che presto saremo in tre”. A corredo delle bellissime foto ha anche svelato il sesso del nascituro, un maschietto. E poche ore fa, la notizia che ha riempito di gioia i loro cuori: sono diventati genitori!

Leggi anche La figlia di Paul Walker si è sposata: ad accompagnarla all’altare un altro divo di Hollywood

Il celebre allenatore è diventato papà: l’annuncio è carico di emozione

Soltanto qualche mese fa, è arrivata la bellissima notizia. Adesso, la gioia si è duplicata. Il celebre e amatissimo allenatore Pippo Inzaghi è diventato papà per la prima volta, della sua compagna Angela Robusti.

Leggi anche Chi è Angela Robusti, fidanzata di Inzaghi: sapete chi ha corteggiato?

L’annuncio della dolce attesa era stato reso noto tramite un post con in successione delle foto della coppia insieme. In questi scatti era ben evidente il pancione, e in basso la dedica è stata ancora più chiara e carica di gioia. Adesso Inzaghi e la sua compagna sono diventati genitori. L’ex calciatore ha reso noto uno scatto, in cui si vede la piccola mano del suo bambino, e ha scritto: “Tutto“.

Al bambino è stato dato il nome Edoardo. In basso alle foto tanti i commenti di auguri arrivati. I migliaia di follower e tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto lasciare un dolce messaggio. Quel ‘presto saremo in tre‘, oggi, è diventato ‘oggi siamo in tre‘. Sicuramente, per il calciatore e la sua bellissima compagna, questo, è stato uno dei giorni più belli della loro vita. E noi non possiamo non fare i nostri auguri alla famiglia!