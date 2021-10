Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 25 Ottobre: attesissimi confronti, appuntamento imperdibile!

A distanza di pochissimi giorni dall’ultimo ed incredibile appuntamento col GF Vip, il simpaticissimo Alfonso Signorini, tra pochissime ore, sarà al timone di una nuova puntata del reality di Canale 5. E, come al solito, sarà la colonna portante di qualcosa davvero di straordinario!

Un inizio di settimana piuttosto scoppiettante, non c’è che dire! In concomitanza con l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, che – come vi abbiamo raccontato – porterà a a galla delle verità davvero sconcertanti, Alfonso Signorini condurrà la tredicesima puntata del GF Vip. Cosa accadrà stasera, Lunedì 25 Ottobre? Come al solito, le anticipazioni ufficiale – fino ad adesso – non sono ancora usciti! In attesa, però, cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere.

Puntata del GF Vip del 25 Ottobre, le anticipazioni: cosa accadrà?

Una cosa è certa: la puntata di questa sera, Lunedì 25 Ottobre, del GF Vip sarà davvero imperdibile. Procediamo con ordine!

Seppure li abbiamo lasciato pochissimi giorni fa, sembrerebbe che nella casa sia accaduto davvero di tutto da Venerdì. In primis, Gianmaria e Sophie si sono riavvicinati! Se inizialmente, infatti, l’ex tronista aveva deciso di interrompere qualsiasi tipo di conoscenza con l’imprenditore campano, nelle scorse ore è cambiato qualcosa. E, sotto le coperte, hanno iniziato a scambiarsi dolcissime effusioni. Anche tra Miriana e Nicola, la situazione non è ancora ben definita! I due, subito dopo la scorsa diretta, si sono allontanati per poi riavvicinarsi proprio qualche ora fa. Cosa accadrà tra loro? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Stando a quanto si apprende da un’Instagram Stories di Amedeo Venza, però, c’è la possibilità che, proprio questa sera, Patrizia Mirigliani – madre di Nicola – possa entrare in casa per un confronto non solo con suo figlio, ma anche con Miriana. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Senza alcun dubbio, poi, si parlerà della prova settimanale. Al suono del freeze, i Vipponi dovranno scambiarsi un tenerissimo bacio. E, come visto sul web, ha portato anche Soleil ed Alex a baciarsi. Come la prenderà Delia Duran? Chi lo sa! Infine, ultimo argomento ‘bollente’: le nomination! Colei che sarà la meno votata di questo ballottaggio, come sappiamo, andrà direttamente in nomination. Chi l’accompagnerà? Non ci resta che attendere!

Per tutto questo e molto ancora non ci resta che attendere la puntata di questa sera. A partire dalle ore 21:45 fino a notte inoltrata, il buon Signorini ci allieterà la serata. Noi non vediamo l’ora, voi?