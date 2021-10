Anticipazioni dell’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone del 25 Ottobre: finale di stagione choc, salteranno fuori verità clamorose.

Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare. Ed anche I Bastardi di Pizzofalcone, a distanza di ben sei settimana dall’inizio della sua terza stagione, saluta il suo carissimo pubblico italiano. In attesa di scoprire se ci sarà una quarta stagione – anche se i suoi telespettatori sperano di si – vi anticipiamo che l’ultima puntata di stasera, Lunedì 25 Ottobre, sarà imperdibile!

Le anticipazioni che ci sono sul web sull’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone fanno chiaramente intendere che il finale di stagione sarà davvero choc! Certo, ne siamo totalmente abituati! Quello che, però, andrà in onda tra qualche, a quanto pare, sarà davvero clamoroso! Ovviamente, la squadra di poliziotti avrà a che fare con un omicidio. Quello che, però, si credeva essere un semplice caso, si rivelerà tutt’altro! Scopriamo insieme ogni cosa.

I Bastardi di pizzofalcone, ultima puntata choc: anticipazioni clamorose!

Reggetevi forte, è in arrivo un’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone davvero imperdibile. E, soprattutto, ricca di colpi di scena!

Da quanto si apprende dalle anticipazioni di Lunedì 25 Ottobre, infatti, sembrerebbe che i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone avranno a che fare con un cadavere ritrovato in mare. Fin qui tutto normale, giusto? D’altra parte, in tutte queste puntate, ne abbiamo visti e ‘conosciuti’ di cadaveri. Tuttavia, quello che si crederà essere un semplice caso di omicidio, si rivelerà essere tutt’altro. Ed, in particolare, si ritroverà essere collegato all’attentato fatto nel ristorante di Letizia. Incredibile, ma vero! A quanto pare, quindi, la squadra di Pizzofalcone verrà anche a capo dell’evento che ha segnato un po’ tutti loro! Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate. Sembrerebbe, infatti, che la verità che salterà fuori sarà davvero clamorosa. E che sconvolgerà davvero tutti! Insomma, dobbiamo aspettarci davvero di tutto!

‘Clamorosa’ notizia su Alessandro Gassman

Forse non tutti lo sanno, ma Alessandro Gassman non terminerà con I Bastardi di Pizzofalcone il suo impegno televisivo. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’attore romano sarà il protagonista indiscusso di un’altra serie televisiva. Al momento, non ci sono tantissime informazioni al riguardo, è vero, ma siamo certi che si dimostrerà un successo inaudito!

Siete pronti? Manca davvero pochissimo!